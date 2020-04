Triboo: accordo con Confindustria per la fornitura alle aziende di mascherine chirurgiche

Nel pieno dell’emergenza coronavirus le mascherine chirurgiche sono uno dei prodotti più ricercati. Per soddisfare questa esigenza Triboo, Gruppo attivo nel settore digitale, quotato sull’MTA, da anni presente in Cina con la sua filiale di Shanghai, ha siglato un accordo quadro con Confindustria per la fornitura alle 150.000 aziende associate di mascherine tre veli chirurgiche. Si tratta di mascherine chirurgiche di alta qualità certificate secondo la direttiva CEE 93/42 – (dispositivi medici) dall’ente di certificazione tedesco TUV.

L’accordo quadro sottoscritto consentirà a Triboo (che controlla questa testata online) di sviluppare questa attività su scala nazionale per tutti gli associati Confindustria con tempi di consegna di 10/15 giorni grazie all’attività di supporto logistico fornita in loco dalla filiale di Shanghai e con il superamento di ogni problematica relativa all’importazione dei dispositivi.

“Negli ultimi 15 giorni il Gruppo, per il tramite della sua controllata ALIBOOX, ha già fornito, ad enti territoriali e ad esercizi di pubblica utilità, dispositivi di protezione per oltre 500.000 euro con margini etici.

In un momento in cui si assiste a tante speculazioni nel mercato dei dispositivi di protezione contro il COVID19, questo importante accordo permetterà a tutte le aziende associate a Confindustria di approvvigionarsi semplicemente, in modo tempestivo e sicuro e ad un costo ragionevole, di tutto il materiale per lavorare in sicurezza in vista della ripartenza” ha chiarito Riccardo Maria Monti, amministratore delegato di Triboo.