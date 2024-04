Tre abitudini per costruire una ricchezza

“Risparmiate da tre a sei mesi di spese per le emergenze”, “Non versate mai meno del 20% di acconto su una casa”, “Assicuratevi di avere almeno 1 milione di dollari da parte per andare in pensione”: sono questi alcuni dei consigli che i risparmiatori oggi si sentono dire per costruire la loro ricchezza.

Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare: il problema è che quando il parametro di riferimento per il successo è così alto, può sembrare particolarmente impegnativo o addirittura inutile iniziare a scalarlo. Il consiglio? Iniziate a piccoli passi. Quando si tratta di denaro, i piccoli passi in avanti si sommano nel tempo. Ecco perché spesso è importante iniziare il prima possibile. Anche se si inizia in piccolo.

“Il primo passo per costruire la ricchezza è iniziare a creare abitudini solide per rimanere coerenti con i propri piani di risparmio e investimento”, spiega alla CNBC Make It Chelsea Ransom-Cooper, CFP presso Zenith Wealth Partners nel New Jersey.

Come costruire ricchezza

Ecco tre di queste abitudini che potete iniziare subito e che vi porteranno sulla strada della costruzione della ricchezza.

Tenere traccia delle spese

Indipendentemente dall’entità delle entrate mensili, tenere traccia di quanto si deve spendere per le cose essenziali e di quanto si finisce per spendere per tutto il resto è un passo fondamentale per raggiungere praticamente qualsiasi obiettivo finanziario.

“Mentre risparmiare o investire 5 dollari al mese può ripagare nel tempo, una spesa incontrollata può facilmente far fallire tutti i progressi fatti risparmiando un po’ alla volta”, spiega Billy Hatton, pianificatore finanziario a Los Angeles. “Se non si sa quanto ci si può permettere, si rischia di dare un morso più grosso di quanto si possa masticare e di ritrovarsi comunque con il conto da pagare”.

Perché l‘eccesso di spesa è uno dei più grandi errori finanziari che si possano commettere

Per iniziare non è necessario tenere traccia di ogni singolo euro speso o fare grandi tagli alle spese discrezionali. Anzi, quest’ultima cosa potrebbe essere controproducente, visto che molti esperti finanziari sostengono che i bilanci restrittivi non funzionano.

Tuttavia, per far sì che il vostro denaro lavori per voi, dovete avere una conoscenza di base di ciò per cui lo spendete. Il budgeting non deve essere un impegno massiccio da affrontare tutto in una volta, sostengono gli esperti. Basta iniziare in piccolo [monitorando] solo alcune aree chiave: cibo, intrattenimento, gas e vestiti.

Mantenere un fondo di emergenza

Se c’è una garanzia nella vita quando si parla di denaro, è che si incontreranno sorprese finanziarie, probabilmente diverse nel corso della vita.

A volte sono relativamente piccoli, come bucare una gomma. Altre, come la perdita del lavoro, possono cambiare drasticamente il vostro quadro finanziario.

Per prepararsi a spese impreviste grandi e piccole, iniziate a mettere da parte dei risparmi di emergenza. Potreste non avere abbastanza contanti a disposizione per affrontare il prossimo giorno di pioggia, ma gli esperti di denaro concordano sul fatto che qualcosa è meglio di niente. Dopo tutto, in caso di emergenza finanziaria, tutti i contanti che avete da parte sono soldi che non dovete prelevare dai conti pensionistici o mettere su una carta di credito.

E c’è chi consiglia di mettere da parte da e a sei mesi di spesi, ma la cifra non conta. Basta farlo con il quantum si vuole.

Investire per il futuro

È un’idea errata comune che per fare soldi con gli investimenti sia necessario essere già ricchi. Come nel caso del fondo di emergenza, anche un piccolo capitale investito saggiamente nel mercato azionario può aiutarvi nel lungo periodo. Il tempo investito nel mercato è prezioso quasi quanto la somma di denaro che si sta investendo, quindi è una buona idea iniziare il prima possibile.

È vero che maggiore è l’investimento iniziale, maggiori saranno i guadagni quando inizieranno ad arrivare. Ma piccoli contributi costanti possono trasformarsi in grandi somme nel corso del tempo quando si investe rispetto al semplice risparmio di denaro, grazie al potere dell’interesse composto.

Vale la pena iniziare a investire una piccola somma, perché si sta creando un’abitudine e come ogni abitudine, investire regolarmente richiede un po’ di tempo e di ripetizione, quindi anche se si tratta di una piccola somma, è un buon punto di partenza per entrare in questa routine.