Torna SIOS20, l’evento dedicato alle start up sarà in versione digitale

Dalla vita privata al lavoro passando per la socialità, il 2020 ha impresso una forte accelerazione del digitale nella nostra quotidianità, come mai era successo in passato.

È da queste premesse che nasce It’s All About Digital, la nuova edizione del convegno #SIOS20 che affronterà rischi e opportunità, racconterà storie e presenterà progetti che saranno da guida a professionisti, cittadini, start up e organizzazioni aziendali.

L’appuntamento, organizzato in collaborazione con l’università Bocconi di Milano, B4i – Bocconi for innovation, piattaforma di pre-accelerazione, accelerazione e sviluppo interno alle aziende, e il partner Nana Bianca, andrà in scena completamente online il prossimo 14 dicembre su sito, profilo Facebook dedicati e su ANSA.it.

SIOS20: gli ospiti

Ad accompagnare il pubblico durante la giornata di lavori, che prenderà il via in live streaming alle ore 09:00, saranno Paolo Barberis, Founder di Nana Bianca; Marco Montemagno, imprenditore digitale e Founder di 4books; Filippo Satolli CEO di StartupItalia; il giornalista Giampaolo Colletti. Sarà possibile collegarsi a #SIOS20 dalle 8:30 con Countdown 105 Startup, con Alessandro Sansone e Annie Mazzola, che ritroveremo anche dalle 13:00 alle 14:00 per una speciale puntata di “105 StartUp!”, rubrica in onda ogni weekend sulle frequenze di Radio 105.

Insieme a loro ci saranno prestigiosi ospiti che faranno immergere il pubblico nei temi più attuali, tra cui: Silvia Candiani, Amministratore Delegato di Microsoft Italia; Marta Cartabia, Professore Ordinario di Diritto costituzionale italiano ed europeo all’Università Bocconi ed ex Presidente della Corte costituzionale; Corrado Passera, Fondatore e A.D. di illimity; l’astronauta Roberto Vittori; Agostino Santoni, Amministratore Delegato di Cisco Italia; Francesco Starace, Amministratore Delegato di Enel; Riccardo Zacconi, Founder di King.com e creatore di Candy Crush; il rettore dell’università Bocconi, Gianmario Verona.

Premiazione della startup dell’anno

L’appuntamento sarà l’occasione per definire il mercato delle startup in Italia, oltre a delineare i principali trend e le sfide presenti e future. La giornata culminerà, come di consueto, con l’attesa premiazione della Startup dell’anno, un riconoscimento che parte dalla selezione di una rosa di dieci imprese e che l’anno scorso è stato vinto da Genenta Science. Inoltre, verranno consegnati anche il Premio Community e altri riconoscimenti speciali.

Ad arricchire il programma di #SIOS20, lo scorso 1° dicembre è iniziato un calendario di workshop formativi online, che proseguirà fino al 13 dicembre e accompagnerà il pubblico al main stage del principale evento italiano dedicato al mondo delle startup.

A differenza dello scorso anno, i workshop non si svolgeranno in contemporanea e potranno essere consultati anche successivamente su una sezione ad hoc del sito.

Torna anche lo Startup Village, quest’anno in versione virtuale, che consente di incontrare e conoscere da vicino le startup, oltre a sperimentare le idee innovative che muovono gli startupper. Le aziende presenti nel Village concorreranno al Premio Community: infatti, si può navigare il Village online, accedere alle pagine delle singole startup e votare le migliori.

La vincitrice salirà sul “palco” di #SIOS20 il 14 dicembre. All’interno del Village le startup potranno anche interagire con possibili investor, scambiarsi contatti e generare lead.

Organizzatori e Main Partener

#SIOS20 è organizzato da StartupItalia in collaborazione con l’università Bocconi, il suo acceleratore B4i e con il partner Nana Bianca.

Main Partner:

Bayer, Cisco, Coderblock, Enel, illimity, INNOIS – Innovazione e Idee per la Sardegna, MAMACROWD, Mediobanca, Microsoft, Rai Cinema, Telepass, UniCredit Start Lab

Smart Sponsor: Bugnion, Invitalia, PoliHub insieme a MIP e POLI.design, Vittoria hub, Xerox

Main Media Partner:

ANSA

Media Partner:

Gruppo Triboo Media con PMI.it, WallStreetItalia e Blogo; Millionaire

Radio Partner:

Radio 105