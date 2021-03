TIM alla Milano Digital Week 2021, verso la Smart City

TIM partecipa alla Milano Digital Week 2021 per parlare del futuro: città innovative, sostenibili e smart

TIM partecipa alla Milano Digital week 2021 per parlare dell’evoluzione delle città, che grazie all’impiego delle nuove tecnologie della comunicazione stanno diventando sempre più connesse, inclusive e sostenibili: delle Smart City.

La manifestazione si svolgerà dal 17 al 21 marzo 2021 e TIM prenderà parte con una serie di incontri virtuali sul tema della tecnologia e della sostenibilità, coinvolgendo 25 relatori tra i rappresentanti del Gruppo TIM e dei partner. Nei webinar si parlerà dell’impatto positivo che le nuove innovazioni nel campo della comunicazione hanno sulle città e quindi sulla vita dei cittadini, a partire dal basso impatto ambientale delle nuove infrastrutture fino ai servizi innovativi che rendono le comunicazioni del futuro sempre più sostenibili.

TIM e Olivetti alla Milano Digital Week 2021: Smart City e Smart citizens

Uno degli eventi alla Milano Digital Week 2021 vedrà TIM e Olivetti affrontare il tema delle Smart City e le prospettive sociali dell’innovazione.

Il webinar avrà come titolo “Smart Citizen: paradigma e prospettiva Olivetti – città, comunità e impresa”. All’incontro virtuale oltre ai rappresentanti TIM parteciperanno: Roberto Tundo, amministratore delegato di Olivetti, Gaetano di Tondo, responsabile della Comunicazione Olivetti e Presidente dell’Associazione Archivio Storico Olivetti e Davide Maffei, autore dei due docu-film “Prospettiva Olivetti” e “Paradigma Olivetti”, disponibili su TIMVISION.

TIM: grazie alle nuove tecnologie l’innovazione e la digitalizzazione saranno sostenibili

TIM ha accelerato negli ultimi anni il suo impegno per la digitalizzazione sostenibile dell’Italia, rafforzando le infrastrutture nelle città e lavorando per ampliare le conoscenze digitali dei cittadini. Negli ultimi anni il gruppo ha ricercato soluzioni sempre nuove sia in termini di miglioramento delle infrastrutture, attraverso interventi a basso impatto ambientale, che nell’erogazione di servizi più efficienti, innovativi e che facilitassero le azioni quotidiane dei propri clienti. A questo si aggiunge l’impegno TIM per la diffusione delle competenze digitali ai cittadini, attraverso il progetto “Operazione Risorgimento Digitale”.

Nuove tecnologie quali il 5G e l’IoT, l’evoluzione dei servizi di Cloud Computing e dell’elaborazione delle AI hanno reso possibile per TIM iniziare un percorso di trasformazione delle città verso spazi più ecosostenibili, ma comunque in grado di rispondere alle necessità dei cittadini del futuro, nativi digitali.

Tra i progetti principali promossi da TIM al riguardo troviamo la Smart Control Room di Venezia e Smart Ivrea, interventi per facilitare la migrazione delle città tradizionali verso Smart City e Smart District.

Smart Ivrea: il primo prototipo di Smart City frutto della collaborazione fra TIM e Olivetti

Tra le iniziative promosse da TIM per innovare le città e renderle più innovative troviamo il progetto Smart Ivrea, primo prototipo di città smart. Un progetto di TIM e Olivetti che si avvale delle ricerche del centro di ricerca nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale e Internet of Things del Politecnico di Torino.

Attraverso diversi approcci tecnologici e servizi digitali la città piemontese sta provando sul proprio territorio l’influsso delle tecnologie e i vantaggi in termini di tempo, qualità e sostenibilità. Tra le funzionalità principali del progetto troviamo; gestione della mobilità, waste management, parking, valutazione dei motori green e CityForecast in grado di fornire dati sulla mobilità del territorio e valutare la quantità di CO2 prodotta.