TIM con RaiPlay per raccontare la digitalizzazione

TIM ha presentato oggi, in diretta streaming e alla presenza di Salvatore Rossi, Presidente TIM, il nuovo progetto “Tutto è possibile – Storie di Risorgimento Digitale”, in collaborazione con RaiPlay, per raccontare come la digitalizzazione possa cambiare le nostre vite. Il progetto, che si inserisce all’interno dell’iniziativa Operazione Risorgimento Digitale portata avanti da TIM dal 2019, consiste in una docuserie di otto episodi che raccontano come gli strumenti digitali abbiano cambiato la vita a otto protagonisti che verranno selezionati nei prossimi mesi.

“Operazione Risorgimento Digitale – racconta Salvatore Rossi, presidente TIM – è stata lanciata alla fine del 2019 per accompagnare la digitalizzazione del Paese con un progetto che divulgasse le nuove conoscenze tra tutte le fasce di popolazione e in tutto il territorio, affinché nessuno rimanesse indietro. In questo arco di tempo abbiamo costruito molto e siamo orgogliosi di fare un ulteriore passo avanti insieme alla Rai. Negli anni ‘50 il mai dimenticato Maestro Manzi dagli schermi Rai diede un contributo importante ad alfabetizzare mezza Italia e a completare l’unificazione del Paese. Oggi il nuovo alfabeto è quello digitale. Questa è la sfida. Attraverso la grande alleanza di Operazione Risorgimento Digitale ci mettiamo a disposizione del Paese per colmare le disuguaglianze di conoscenza, di pari passo con lo sviluppo delle infrastrutture di rete sul territorio”.

Nelle otto puntate che andranno in onda a partire da ottobre, si racconteranno le storie di persone che hanno cambiato le proprie abitudini e stile di vita in meglio, grazie all’impiego di nuovi strumenti digitali e all’integrazione dei mezzi messi a disposizione dalla rete. Da oggi si aprono le selezioni per trovare gli otto protagonisti della serie che andrà in onda su RaiPlay.

Il presidente TIM Salvatore Rossi ha presentato oggi il nuovo progetto che si inserisce all’interno di Operazione Risorgimento Digitale, in collaborazione con RaiPlay. All’evento hanno partecipato, oltre a Rossi, Elena Capparelli, Direttore RaiPlay e Digital, Andrea Laudadio, Responsabile TIM Academy & Development e Riccardo Luna, giornalista e ideatore del progetto.

La serie che verrà trasmessa su RaiPlay a partire dal prossimo ottobre ripercorrerà otto storie di come la digitalizzazione ha influito positivamente sulla vita di otto protagonisti che verranno selezionati nel corso del mese.

Durante l’evento è intervenuta anche Elena Capparelli, Direttore RaiPlay e Digital: “Il racconto di come, a partire da un’emergenza così grave come quella che abbiamo vissuto e stiamo vivendo, si sia generata innovazione insieme a una nuova e più diffusa cultura digitale, è un racconto bellissimo, positivo, autentico – dichiara Elena Capparelli – Per questo siamo felici che la “casa” di queste storie sia RaiPlay, la piattaforma del Servizio Pubblico, che tra i suoi obiettivi ha anche quello di promuovere l’alfabetizzazione digitale del suo pubblico, in particolare di quello più tradizionale.”

Dal 13 aprile fino al 26 aprile 2021, sul sito TIM di Operazione Risorgimento Digitale ci si potrà candidare, parlando della propria esperienza con il mondo digitale e con i servizi e nuovi strumenti digitali che la rete mette a disposizione di tutti. Le storie più significative tra quelle presentate saranno selezionate e verranno raccontate dal programma “Tutto è possibile – Storie di Risorgimento Digitale”.

La serie TIM in collaborazione con RaiPlay “Tutto è possibile – Storie di Risorgimento Digitale”, ripercorrerà otto storie di italiani che attraverso la digitalizzazione hanno migliorato il proprio stile di vita, acquisendo sicurezza nell’utilizzo dei nuovi strumenti forniti dalla rete. In ognuna delle otto puntate, che avranno una durata circa di 25 minuti, verrà narrato il viaggio del protagonista a partire dall’incontro con le innovazioni del mondo digitale fino all’acquisizione delle competenze necessarie per l’utilizzo di questi strumenti in modo proficuo.

Gli episodi verranno trasmessi da RaiPlay a partire da ottobre e al termine di ciascuna puntata ognuno dei protagonisti donerà un oggetto rappresentativo della sua impresa del cambiamento, che andrà ad arricchire la collezione speciale di “Tutto è possibile – Storie di Risorgimento Digitale”.

L’ennesima iniziativa TIM rivolta agli italiani, per accompagnarli verso una digitalizzazione resa sempre più necessaria dalla situazione attuale in cui il mondo digitale e il mondo reale vanno di pari passo e possono contribuire, integrandosi fra loro, a migliorare il futuro dei cittadini e delle nostre città. Consentendo ai primi di semplificare le azioni quotidiane della propria vita e alle seconde di evolvere verso un futuro sostenibile, le nuove innovazioni, oltre a fornire servizi sempre più efficienti, avranno un ruolo positivo sull’’impatto ambientale e apriranno nuovi servizi rivolti a tutti i cittadini.