TikTok e finanza: così i social educano (davvero) le nuove generazioni

Dalle piattaforme alla consulenza aziendale, passando per l’educazione finanziaria: abbiamo intervistato ai nostri microfoni Massimiliano Allievi, dottore commercialista, divulgatore e creator, il quale ci ha raccontato come TikTok e i social stiano cambiando il modo di comunicare la finanza in Italia. Un linguaggio diretto e semplice ma non semplificato, capace di avvicinare i giovani ai temi del risparmio, della previdenza e degli investimenti. E che, per i professionisti, può diventare un potente strumento di posizionamento e crescita.

A tal proposito, una nuova ricerca rilasciata proprio da TikTok rivela che la community in piattaforma è più coinvolta che mai in discussioni finanziarie, con un’attenzione particolare rivolta all’Italia, dove l’89% degli utenti si pone obiettivi finanziari all’inizio dell’anno. In un periodo di crescente incertezza economica, l’86% degli utenti TikTok in Europa non ha visto il proprio reddito aumentare in linea con l’inflazione negli ultimi tre anni. Dalla ricerca emerge anche che il 62% degli utenti del Bel Paese si considera informato su investimenti e pianificazione della pensione. Tanti numeri e trend importanti, che abbiamo approfondito con l’esperto Allievi.

Negli ultimi anni TikTok è diventato uno strumento anche di educazione finanziaria, specie tra i più giovani.

Come valuti questo fenomeno dal punto di vista professionale? È davvero un’opportunità per migliorare la cultura finanziaria o c’è il rischio di eccessiva semplificazione?

“Io credo che TikTok sia veramente una grande opportunità. Lo era nel 2020, inizio del 2020, quando sono entrato io sulla piattaforma. Lo è a maggior ragione adesso nel 2025 quando ci sono ancora più persone che tutti i giorni frequentano la piattaforma, vivono la piattaforma e consumano i contenuti. Secondo me è una grande opportunità e non c’è il rischio di eccessiva semplificazione. È chiaro che la responsabilità è in chi fa i video, ma un video semplice non vuol dire video semplificato, è cambiato il linguaggio tramite TikTok. La gente vuole un’informazione diretta, semplice e non semplificata. Quindi l’obiettivo è aumentare quella che è la cultura finanziaria delle persone poiché purtroppo in Italia siamo indietro rispetto a tanti Paesi. TikTok è uno strumento utile perché è la piattaforma più democratica che c’è in questo momento perché al di là dei follower, di quello che è stato fatto in passato, quello che conta è il singolo contenuto. Il fatto che tanti siano interessati all’argomento finanziario lo si vede dalle visualizzazioni, dalle interazioni, è secondo me è un assolutamente assolutamente positivo ed è un’opportunità per tanti professionisti come me”.

Secondo i dati TikTok, oltre il 60% degli utenti italiani si dichiara informato su investimenti e pensione. Ritieni che questa consapevolezza si traduca anche in scelte concrete e corrette sulla previdenza? O c’è ancora poca attenzione agli strumenti giusti?

“Penso che tanto sia già stato fatto negli ultimi anni, nel senso che il pregio secondo me di TikTok è quello di di abbattere le barriere. Ora con TikTok e le altre piattaforme, chiunque sia interessato a questa materia può in maniera gratuita, veloce, rapida acquisire informazioni. Secondo me c’è ancora tantissimo lavoro da fare perché è vero che la gente inizia a essere più consapevole, ma bisogna vedere il grado di conoscenza dei temi di previdenza ed educazione finanziaria. Fortunatamente gli utenti iniziano a interessarsi, a capire. Ad esempio, sulla previdenza, quanto è importante pensare a investire anche magari una parte dei risparmi in un fondo pensione, quindi in una pensione integrativa. Ma anche su quella che è la fiscalità di tutti questi strumenti, quindi gli eventuali vantaggi fiscali, le implicazioni fiscali, la tassazione e quant’altro. Secondo me c’è tantissimo lavoro da da fare e in questo caso tanto lavoro vuol dire tanta formazione per le persone già partendo dalle scuole”.

La diffusione di contenuti finanziari online può stimolare curiosità, ma come può un professionista – come un commercialista nel tuo caso o un consulente finanziario – intercettare questo interesse e trasformarlo in consulenza qualificata? Servono nuovi linguaggi o nuovi canali?