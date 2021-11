Ti risposi? I fattori da considerare per una corretta gestione delle finanze

Capita sempre più spesso di sposarsi una seconda volta. Ma se sicuramente risposarsi può portare un rinnovato senso di gioia, spesso significa anche dover considerare il bagaglio finanziario che il nuovo partner porta con sé, cosa che non c’era la prima volta che siete arrivati all’altare.

Sulla Cnbc, un esperto consulente indice le cose da considerare quando decidete di sposarvi per la seconda volta. Sia nel caso in cui la vostra precedente relazione sia finita con il divorzio o perché rimasti vedovi, c’è una buona probabilità che voi o il vostro nuovo partner – se non entrambi – entriate nel vostro prossimo matrimonio con una serie di beni, debiti e altri obblighi finanziari, per non parlare dei figli del precedente matrimonio che potrebbero aver bisogno di supporto ora o lungo la strada della vita. Perciò secondo gli esperti, è importante determinare come voi e il vostro nuovo partner gestirete i vari aspetti della vostra vita finanziaria. E questo va ben oltre il decidere se tenere conti correnti separati o stabilire chi paga quali bollette.

“Dovreste parlare dei soldi il più presto possibile “, ha detto il pianificatore finanziario Jim Graham dell’Orange Rock Wealth Management. “Ma anche se siete già fidanzati o sposati, non è mai troppo tardi per parlarne”.

Valuta il rischio

Per prima cosa, anche se non è proprio romantico, dovreste capire se il vostro nuovo partner è un rischio finanziario, che è un evento abbastanza comune, ha detto Graham. Per esempio potrebbe esserci una dipendenza dal gioco d’azzardo o dalle droghe o avere frequenti problemi con il fisco.

Oppure, il nuovo partner possiede un’attività o vuole avviarne una, e vuole che il nuovo coniuge aiuti a finanziarla. E il debito pendente può anche gettare un’ombra su un matrimonio se non c’è un piano per affrontarlo.

Considera un accordo legale

Prima ancora di gettarvi a capofitto in una nuova relazione sentimentale, vale la pena considerare un accordo prematrimoniale.

“La prima volta che ti sposi, è meno probabile che tu voglia usare un accordo prematrimoniale”, ha detto Graham. “La seconda volta, è più probabile che tu lo faccia ed è più facile avere questo tipo di conversazione quando hai già vissuto un matrimonio”.

Difatti un accordo prematrimoniale può anche indicare tra le altre cose come le finanze saranno gestite durante il matrimonio. Ciò può significare indicare quale parte dei propri redditi andrà destinata a pagare le bollette di casa, garantire che una futura eredità rimanga solo propria o dei propri figli indipendentemente da ciò che succede alla relazione.

Aggiorna il testamento e i beneficiari

Se volete che i vostri beni finiscano dove intendete, è importante aggiornare il vostro testamento, così come i beneficiari sui conti pensionistici, le polizze di assicurazione sulla vita e simili.

E anche se volete che i vostri figli da un matrimonio precedente prendano la proprietà di un particolare bene alla vostra morte, invece del vostro nuovo coniuge, può richiedere una pianificazione extra.

“Lo vediamo sempre”, ha detto Graham. “Se non pianifichi in modo appropriato, potresti morire e avere un coniuge che non condivide con i figli o viceversa”.

Imprevisti da considerare

Se ti risposi a un’età più adulta, potresti voler considerare come gestire il costo dell’assistenza a lungo termine – che generalmente significa ottenere aiuto per le attività quotidiane – se tu o il tuo coniuge ne avete bisogno lungo la strada.

“Se ti risposi a 30 anni, non è la cosa più importante da affrontare, ma se hai 60 anni o più, è qualcosa che dovrebbe essere considerato”.

Infine, è necessario identificare gli obiettivi condivisi e la visione per il futuro.

“Soprattutto se hai 40 o 50 anni, hai molti meno anni in cui lavorerai e potrai risparmiare. Quindi pensa a come sarà il tuo nuovo futuro e a come voi due pianificherete i vostri obiettivi”. E buona nuova vita insieme!