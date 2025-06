Tensioni tra Israele e Iran scuotono i mercati: è corsa ai beni rifugio

Israele ha lanciato una serie di attacchi aerei contro l’Iran nella mattina di oggi, venerdì 13 giugno, prendendo di mira siti che, secondo il governo israeliano, sarebbero collegati al programma nucleare iraniano.

Secondo quanto riportato dai media di Stato iraniani, tra le vittime ci sono figure di altissimo livello della leadership militare del Paese. Sono stati uccisi il capo delle Forze Armate iraniane, Mohammad Hossein Bagheri, e il comandante dei Guardiani della Rivoluzione, Hossein Salami. Colpiti e uccisi anche due tra i principali scienziati nucleari iraniani, Fereydoun Abbasi-Davani e Mohammad Mehdi Tehranchi.

L’operazione ha subito scatenato forti timori sui mercati per il rischio di un conflitto molto più ampio, acuendo una già intricata situazione geopolitica.

Iscriviti alla Newsletter per rimanere sempre aggiornato sul mondo dei mercati, dell'economia e della consulenza finanziaria. Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

La risposta dell’Iran e la minaccia di vendetta

La guida suprema iraniana, Ali Khamenei, ha promesso una dura risposta, affermando che “con questo crimine, il regime sionista ha segnato il proprio destino amaro e doloroso, e ne affronterà sicuramente le conseguenze”.

Secondo fonti iraniane, diversi raid hanno colpito anche la capitale Teheran, causando numerose vittime, oltre a città strategiche come Natanz, sede di un’importante struttura nucleare, Khandab, dove si trova un reattore ad acqua pesante, e Khoramabad, che ospita una base missilistica. L’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA) ha confermato che il sito nucleare di Isfahan non è stato colpito e non sono state rilevate anomalie nei livelli di radiazione a Natanz.

In risposta, l’Iran ha lanciato circa 100 droni verso il territorio israeliano, ha riferito un portavoce dell’esercito di Tel Aviv, che ha subito attivato i sistemi di difesa per intercettarli.

La reazione dei mercati e dei beni rifugio

La notizia ha scosso i mercati globali e si sta assistendo ad un corsa ai beni rifugio. L’attacco israeliano ha scatenato timori diffusi di un’escalation e di un possibile conflitto più ampio nel Medio Oriente. Gli strateghi di Deutsche Bank hanno sottolineato come gli effetti dell’attacco si siano rapidamente propagati sui mercati globali, determinando una marcata riduzione del rischio in molti settori finanziari. Gli investitori, in cerca di stabilità, hanno così indirizzato i loro capitali verso i beni rifugio.

Il petrolio ha registrato un’impennata improvvisa, con il timore che un conflitto più esteso possa compromettere le forniture in un’area cruciale per il commercio energetico mondiale. I future sul greggio sono saliti bruscamente, mentre gli investitori si sono rifugiati in asset considerati più sicuri come oro e titoli di Stato americani.

L’oro difatti ha toccato un massimo di quasi due mesi e i prezzi dei Treasury statunitensi sono aumentati, facendo scendere i rendimenti. I future azionari statunitensi hanno invece subito pesanti ribassi, con il Dow Jones in perdita di circa 580 punti.

Anche i titoli di Stato USA hanno visto un rialzo dei prezzi, con un conseguente calo dei rendimenti sui Treasury a 30, 10 e 2 anni, tutti scesi di circa 3 punti base, segnale di un incremento della domanda per titoli considerati sicuri.