Tennis, Roland Garros: il montepremi dell’edizione 2021

Per la serie i soldi non rendono felici, ha fatto scalpore la decisione della tennista Naomi Osaka di ritirarsi dal Roland Garros, l’Open di Francia di tennis, il secondo dei tornei del Grande Slam in ordine cronologico.

Classe 1997, Osaka è stata premiata dall’Associated Press come Atleta Donna dell’Anno e atleta sportiva più pagata al mondo superando il record appartenente alla sua ex collega Maria Sharapova (29,7 milioni di dollari nel 2015). Con un post social Naomi Osaka, a sorpresa, ha deciso di ritirarsi dallo slam parigino, alla base di questa scelta problemi di depressione.

Attualmente in corso a Parigi, dal 30 maggio al 13 giugno, il prize money complessivo del Roland Garros corrisponde a 34 milioni e 367.215 euro. I montepremi singoli maschile e femminile partono da 60mila euro per il primo turno fino a 750mila che si aggiudica chi va in finale e 1.400.000 euro che invece si aggiudica il vincitore e la vincitrice.

Si tratta di una cifra molto alta, come tutte quelle dei 4 tornei del Grande Slam, ma che è però inferiore rispetto a quelle delle precedenti edizioni. Infatti è stato effettuato una riduzione del 10,53% rispetto a quella del 2020 che a sua volta, era stata ridotta di un’analoga percentuale rispetto al 2019, quando il montepremi complessivo era stato di 42.661.000 euro.

La federazione francese di tennis ha deciso di tagliare i premi vittoria rispetto alle ultime edizioni e di aumentare quelli dei primi turni con l’obiettivo di aiutare i giocatori delle posizioni più basse in classifica che, a causa della pandemia, hanno visto diminuire leggermente i loro compensi.

Il premio destinato al vincitore dell’edizione 2021 è quindi inferiore a quello incassato nel 2020 dallo spagnolo Rafa Nadal, che ha battuto Novak Djokovic. Nell’edizione 2021 il vincitore porterà a casa 1.400.000 euro, ovvero 200.000 euro in meno.

Ecco la ripartizione dei premi:

1° turno qualificazioni: 10.000 euro

2° turno qualificazioni: 16.000 euro

3° turno qualificazioni: 25.600 euro

1° turno tabellone principale: 60.000 euro

2° turno tabellone principale: 84.000 euro

Sedicesimi di finale: 113.000 euro

Ottavi di finale: 170.000 euro

Quarti di finale: 255.000 euro

Semifinali: 375.000 euro

Finale: 750.000 euro

Vincitore: 1.400.000 euro

MONTEPREMI: 34.367.215 euro.

L’Open di Francia di tennis, noto anche come Roland Garros, è il secondo dei tornei del Grande Slam in ordine cronologico, tenendosi da metà maggio all’inizio di giugno a Parigi.

I tornei che compongono il grande slam sono gli Australian Open, li Open di Francia (Roland Garros), il Torneo di Wimbledon (The Championships) e gli americani US Open (Flushing Meadows).