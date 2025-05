Tennis, Internazionali di Roma 2025: a quanto ammonta il montepremi per i vincitori

Roma si prepara a indossare l’abito da sera per accogliere l’élite del tennis internazionale. Fino al prossimo 18 maggio il Foro Italico sarà il teatro degli Internazionali BNL d’Italia, giunti all’82esima edizione. Il prestigioso torneo su terra battuta, tappa fondamentale verso il Roland Garros, mostra un montepremi complessivo da capogiro, che segna una nuova vetta per l’evento romano.

Montepremi da capogiro per il Masters 1000 maschile

La sola competizione maschile (ATP Masters 1000) mette sul piatto 8,1 milioni di euro. Il campione del singolare porterà a casa 985.000 euro, mentre lo sconfitto in finale riceverà 524.000 euro. Premi importanti anche per chi si fermerà prima: 291.000 euro per i semifinalisti, 166.000 ai quarti, 90.000 agli ottavi, con un minimo garantito di 21.000 euro per chi esce al primo turno.

Il torneo di doppio non è da meno: la coppia vincente incasserà oltre 400.000 euro, mentre i finalisti si divideranno circa 210.000 euro. Una distribuzione che conferma il torneo tra i più generosi del circuito.

Nel dettaglio:

Singolare

Primo turno: €20,820

Secondo turno: €30,895

Terzo turno: €52,925

Ottavi: €90,445

Quarti: €165,670

Semifinale: €291,040

Finale: €523,870

Campioni: €985,030

Doppio: per squadra

Primo turno: €16,690

Secondo turno: €30,540

Quarti: €56,950

Semifinale: €113,880

Finale: €212,060

Campioni: €400,560

E per il torneo femminile?

Non è solo il circuito maschile a godere dei riflettori. Il tabellone femminile WTA 1000 vanta un montepremi che sfiora i 2 milioni di euro solo per il singolare, in linea con la crescente attenzione verso la parità di genere nello sport professionistico. Anche per le donne, la vittoria sul rosso di Roma varrà una cifra importante, pari a €877,390, con premi scalari simili a quelli dell’ATP.

L’incremento del prize-money rientra in un progetto più ampio di crescita del torneo, che mira nel medio termine a raggiungere l’equal prize money tra uomini e donne, seguendo l’esempio dei grandi Slam.

Nel dettaglio:

Singolare

Primo turno: €13,150

Secondo turno: €21,215

Terzo turno: €38,313

Ottavi: €66,110

Quarti: €124,700

Semifinale: €240,380

Finale: €456,735

Campione: €877,390

Un torneo in espansione

Quest’edizione introduce novità logistiche e strutturali rilevanti. L’area complessiva del torneo è stata ampliata a 20 ettari, permettendo un aumento della capienza giornaliera da 33.000 a 55.000 spettatori. L’obiettivo è quello di superare le 400.000 presenze complessive, un traguardo che renderebbe gli Internazionali uno degli eventi sportivi più seguiti d’Europa.

Tra le innovazioni spicca la Super Tennis Arena, un nuovo impianto nello Stadio dei Marmi con 3.000 posti, affiancato da altri due campi secondari da circa 800 posti ciascuno. Il tutto per rendere l’esperienza dei tifosi sempre più immersiva e spettacolare.

Big in campo

Il campo maschile è stellare: nove dei primi dieci del ranking ATP saranno al via. Torna il campione in carica Alexander Zverev, deciso a confermarsi, mentre Carlos Alcaraz arriva con la voglia di rivincita dopo lo stop di Madrid. Assente invece Novak Djokovic, re di Roma con sei titoli, fuori dai giochi e costretto a rimandare il sogno del centesimo trionfo ATP.

Occhi puntati anche sugli italiani: rientra il numero uno del mondo Jannik Sinner, pronto a far valere il fattore campo. Con lui, altri 12 azzurri nel tabellone principale tra qualificati e wild card. Riflettori anche su Lorenzo Musetti, reduce dall’ingresso in top ten, e su Matteo Berrettini, al rientro dopo tre anni di assenza nella capitale.

Anche il torneo femminile vedrà scendere in campo le migliori del circuito WTA. Da Iga Świątek ad Aryna Sabalenka, da Elena Rybakina a Coco Gauff, la lotta al titolo si preannuncia accesissima. In chiave azzurra, si attendono risposte importanti da Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti, che guidano la pattuglia italiana nel tabellone femminile.