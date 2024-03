Le fiammate belliche delle ultime settimane preoccupano, in questo scenario le banche centrali continuano a monitorare l’inflazione e i dati economici in vista delle prossime scelte da fare sui tassi d’interesse. Questi i temi al centro della puntata di WSI Smart Talk dal titolo “Tassi d’interesse, mercati finanziari e venti di guerra“, dedicata al contesto macroeconomico attuale. Ospiti del direttore Leopoldo Gasbarro, il professore Massimiliano Marzo e l’economista Coleman Kendall. La diretta è in programma alle 15.

I temi trattati

In particolare, in un contesto macroeconomico sempre più sfidante e articolato, con le tensioni geopolitiche in costante aumento, le banche centrali sembrano voler agire con la massima cautela sui tassi d’interesse anche nell’ottica di non destabilizzare i mercati finanziari. Un tema approfondito nel dettaglio nella nuova puntata di WSI Smart Talk. Ad arricchire il confronto la presenza di Massimiliano Marzo, Professore di Economia dell’Università di Bologna e Coleman Kendall, noto ed esperto economista americano.

Segui la diretta

Insomma, il dibattito si preannuncia ricco e interessante. Per chi volesse, a partire dalle 15, sarà possibile seguire qui in diretta la nuova puntata di WSI Smart Talk.