Superbonus: molti gli italiani che non lo useranno

Gli italiani non pensano di utilizzare il superbonus al 110%. Alla domanda “Pensi di utilizzare il Superbonus 110%?” ben il 79,72% della community di Casa.it ha risposto negativamente dicendo di non voler utilizzare la maxi detrazione fiscale per interventi in casa. Così emerge dal social instant poll realizzato da Casa.it sui propri canali social.

Il superbonus nel sondaggio di Casa.it

Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Il sondaggio realizzato da Casa.it fa emergere le difficoltà incontrate dagli utenti nel fruire della procedura considerata particolarmente difficile da realizzare anche per il gran numero di documenti che servono.