Stripe: la regina delle fintech debutta nel settore dei prestiti

Stripe, gruppo fintech valutato $ 22,5 miliardi dopo l’ultimo round di finanziamento, ovvero la cifra più alta nel settore, è pronta ad allargare il terreno di azione ai prestiti, seguendo così una strada già imboccata dai concorrenti PayPal e Square.

La nuova divisione, battezzata Stripe Capital, nasce con l’obiettivo di aiutare le aziende online a ottenere finanziamenti per far crescere le loro attività.

“Stripe Capital renderà più semplice per le aziendeInternet ottenere i fondi di cui hanno bisogno, quando ne hanno bisogno”, ha dichiarato Will Gaybrick, Chief Product Officer di Stripe, aggiungendo che le piccole imprese sono i “motori per la creazione di posti di lavoro nella nostra economia” e dovrebbe essere “semplice e veloce” per loro accedere al capitale.