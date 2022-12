Stipendi, quanto si guadagna in media in Italia?

Crescono gli stipendi in Italia. Il reddito medio annuo da lavoro nel 2021 è in crescita rispetto all’anno precedente (+5,3%), e si attesta poco sopra i 23 mila euro. Le cifre sono quelle che emergono dall’Osservatorio su lavoratori dipendenti e indipendenti, pubblicato dall’Inps, secondo cui nel 2021, il numero di lavoratori dipendenti e indipendenti è risultato pari a 25.774.000, in leggera crescita rispetto al 2020 (+0,5%), con un incremento di circa 118 mila unità.

Dati questi che si confrontano con quelli elaborati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nelle statistiche relative agli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, alle dichiarazioni delle persone fisiche titolari di partita Iva e in base al reddito prevalente trasmesse dai contribuenti nel 2021, relative al periodo d’imposta 2020. Da queste statistiche emerge in primis che sono 22,6 milioni le persone fisiche che hanno utilizzato il modello 730, con un aumento di oltre 566.000 contribuenti rispetto all’anno precedente.

Il reddito complessivo totale dichiarato ammonta a oltre 865,1 miliardi di euro (-19,4 miliardi rispetto all’anno precedente) per un valore medio di 21.570 euro, in calo dell’1,1% rispetto al reddito complessivo medio dichiarato l’anno precedente. L’analisi territoriale conferma che la regione con reddito medio complessivo più elevato è la Lombardia (25.330 euro), seguita dalla Provincia Autonoma di Bolzano (24.770 euro), mentre la Calabria presenta il reddito medio più basso (15.630 euro); anche nel 2020, quindi, rimane cospicua la distanza tra il reddito medio delle regioni centro-settentrionali e quello delle regioni meridionali.

Inoltre, le statistiche rivelano che gli stipendi dei lavoratori dipendenti presentano un’elevata variabilità rispetto alla diversa natura del datore di lavoro: il reddito medio più basso, pari a 9.584 euro, risulta quello dei lavoratori dipendenti il cui datore di lavoro è una persona fisica; il valore sale a 13.468 euro per i dipendenti di società di persone, a 22.292 euro per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, mentre si registra il reddito medio più elevato, pari a 23.246 euro, per i dipendenti delle società di capitali.