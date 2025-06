Stefano Scavia: “La sfida tecnologica dell’odontoiatria italiana è investire nei trattamenti minimamente invasivi per ridurre disagi e dolore”

Pazienti disposti a pagare per trattamenti indolori e meno invasivi che arrivano a rendere alla struttura sanitaria fino al 50% in più

Il mercato odontoiatrico italiano mostra segni di forte saturazione: attualmente, nel nostro Paese, ci sono circa 65.000 dentisti iscritti all’Albo, con un rapporto di un professionista ogni 900 abitanti. Inoltre, ogni anno, si laureano circa 1.400 studenti in Odontoiatria, a cui si aggiungono circa 400 laureati all’estero, principalmente in paesi come Spagna, Romania e Albania, con una crescita costante di nuovi professionisti. Contemporaneamente, gli studi dentistici affrontano una sfida cruciale: investire in tecnologie avanzate per l’odontoiatria e la chirurgia minimamente invasiva rappresenta un costo iniziale significativo, ma garantisce un ritorno economico che può aumentare il fatturato fino al 50% in pochi anni. Questo paradosso sta creando un divario crescente tra gli studi all’avanguardia e quelli che mantengono approcci tradizionali.

Secondo recenti analisi di mercato, i pazienti sono disposti a pagare cifre analoghe e fino al 20-30% in più per trattamenti mininvasivi, soprattutto in aree sensibili come l’implantologia e la chirurgia orale. ‘I pazienti oggi sono molto più informati e attenti alla propria salute, non solo da un punto di vista fisiologico, ma anche estetico‘, spiega Stefano Scavia, già docente presso l’Università Bicocca e direttore sanitario della clinica Odontoaesthetics di Milano 3. ‘La richiesta di trattamenti in grado di garantire risultati naturali e duraturi è aumentata esponenzialmente, insieme alla domanda di soluzioni personalizzate, rapide e indolori‘.

L’adozione di tecnologie come laser dentale, piezochirurgia, microscopio, scanner intraorali e software di elaborazione tridimensionale richiede investimenti iniziali che possono variare dai 50.000 ai 150.000 euro. Tuttavia, questi costi vengono rapidamente ammortizzati grazie alla riduzione dei tempi operativi, alle minori complicanze post-operatorie e alla possibilità di applicare tariffe di mercato per trattamenti percepiti però come premium.

‘La chirurgia mininvasiva non è una moda passeggera, ma una rivoluzione definitiva che sta ridefinendo il settore medico e odontoiatrico sia dal punto di vista clinico che economico‘, afferma Scavia. ‘Le strutture che adottano tecnologie minimamene invasive attraggono una clientela più ampia e fidelizzano i pazienti grazie a esperienze terapeutiche migliori. Questo si traduce in una crescita economica sostenibile e in una maggiore competitività sul mercato‘.

Nonostante i chiari vantaggi, l’Italia mostra un ritardo nell’adozione delle tecniche più avanguardistiche rispetto a paesi come Stati Uniti, Germania e Svizzera. Mentre in questi mercati il trattamento odontoiatrico minimamente invasivo è ormai lo standard, in Italia la transizione è rallentata da fattori come costi percepiti, formazione insufficiente e resistenza al cambiamento da parte di molti professionisti.

‘L’odontoiatria mininvasiva è resa possibile grazie a un lungo percorso di formazione, di esperienza e a una serie di tecnologie avanzate che migliorano la precisione degli interventi, riducono il trauma chirurgico e accelerano i tempi di guarigione‘, sottolinea Scavia. ‘La radiologia tridimensionale, la piezochirurgia, la chirurgia endoscopica e la navigazione digitale consentono di rigenerare i tessuti, curare la parodontite e posizionare gli impianti con estrema precisione e senza incisioni invasive, riducendo il disagio per il paziente e migliorando la predicibilità dei risultati‘.

Un aspetto interessante è che la spinta verso l’odontoiatria mininvasiva non viene solo dai professionisti, ma anche dai pazienti stessi. ‘Oggi i pazienti sono molto più informati rispetto al passato. La possibilità di sottoporsi a interventi meno invasivi, con anestesie e terapie farmacologiche più leggere, minori disagi e assenza di restrizioni sociali e alimentari, ha portato molte persone a ricercare attivamente strutture dentistiche che offrono queste soluzioni‘, conferma Scavia.

Nei prossimi dieci anni, l’odontoiatria vedrà l’integrazione di intelligenza artificiale, robotica, materiali biocompatibili avanzati e nanotecnologie. ‘Nei prossimi anni, assisteremo a una trasformazione radicale che renderà i trattamenti sempre più precisi, meno invasivi e altamente predicibili‘, prevede Scavia. ‘Gli studi odontoiatrici che adotteranno queste innovazioni saranno in futuro i leader del nostro settore‘.

In un contesto in cui il segmento degli impianti dentali ha dominato il mercato odontoiatrico italiano negli ultimi dieci anni, rappresentando una quota di fatturato del 21,2%, e in cui circa il 15% dei dentisti italiani propone oggi trattamenti di estetica del viso oltre che del sorriso, l’investimento in tecnologie minimamente invasive rappresenta non solo un’opportunità di differenziazione, ma una necessità strategica per rimanere competitivi in un mercato in rapida evoluzione.