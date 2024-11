Starlink Mini arriva in Italia: quanto costa

Starlink Mini, ossia l’internet satellitare lanciato da Elon Musk, in versione compatta è ufficialmente disponibile in Italia ed è la nuova antenna portatile per internet satellitare, progettata da SpaceX per garantire connettività in movimento. Rispetto al kit Starlink Standard, la versione Mini è più compatta e leggera, con dimensioni di circa 30 x 26 cm e un peso di 1,53 kg.

Starlink mini in Italia: che cos’è

L’antenna può essere facilmente trasportata in uno zaino e installata ovunque sia possibile ottenere una chiara visione del cielo. L’antenna include un router Wi-Fi integrato per connettere diversi dispositivi e supporta un cavo di alimentazione lungo 15 metri​. Questa soluzione si rivela particolarmente utile per chi desidera una connessione veloce e affidabile in aree remote o durante spostamenti continui, e può essere alimentata anche tramite power bank per una maggiore versatilità.

Starlink Mini si presenta come un dispositivo compatto, di dimensioni simili a un tablet grande (28,9 x 24,8 cm, paragonabile a un foglio A4), con un peso di circa 1,5 kg. È pensato per chi ha bisogno di connettività affidabile durante viaggi o in ambienti esterni, specialmente in aree dove l’accesso alla rete è limitato. Per una maggiore versatilità, il cavalletto è pieghevole, rendendo il dispositivo facile da trasportare e riporre. Inoltre, il sistema di montaggio è compatibile con tubi di diametro tra 31 e 50 mm, offrendo un’ampia flessibilità di installazione​

L’antenna viene fornita con un cavo di alimentazione lungo 15 metri, permettendo di posizionarla in punti strategici come su pali o tetti per ottenere una chiara visuale del cielo, essenziale per la connessione ai satelliti della costellazione Starlink.

Il funzionamento del kit è semplice e intuitivo: una volta posizionata in una zona con visione libera del cielo, l’antenna si orienta automaticamente per stabilire la connessione ottimale con i satelliti. È integrato un router Wi-Fi compatibile con lo standard 802.11 ac, che consente una connessione wireless stabile e veloce, oltre a una porta Ethernet per un collegamento cablato diretto​

Starlink mini: quanto costa

Il costo del kit Starlink Mini è di 399 euro, più 20 euro per l’imballaggio e la spedizione. Sono disponibili due piani di abbonamento: uno da 40 euro al mese con un limite di 50 GB di dati, e un altro da 59 euro al mese con dati illimitati a livello continentale. La velocità massima dichiarata in download supera i 100 Mbps, rendendolo ideale per chi viaggia spesso, inclusi campeggiatori o chi si sposta su veicoli come moto o camper.