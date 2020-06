Smart working, 6 consigli per mantenere lo “spirito di squadra”

Prima dell’emergenza-Covid solo l’1,2% dei lavoratori italiani era impiegato a distanza. Nel periodo trascorso fra marzo e aprile “questa quota è salita improvvisamente all’8,8%”, ha rilevato l’Istat, aggiungendo che il 90% delle imprese con oltre 250 addetti e il 73,1% di quelle che ne contano fra i 50 e i 249 hanno introdotto o esteso lo smart working durante l’emergenza coronavirus.

Fra i fattori che hanno frenato per lungo tempo l’utilizzo dell’home working non mancava il timore che questa modalità di lavoro potesse incrinare o indebolire la trasmissione della cultura aziendale ai dipendenti, nonché raffreddare lo spirito di squadra che sorge con maggiore facilità quando si lavora nello stesso ambiente.

Il rischio, infatti, è che la risorsa impiegata in smart working si senta isolata dai colleghi che lavorano in ufficio.

Secondo Sam Hill, Head of People and Culture presso Bizspace, la maggiore società britannica per la fornitura di spazi di coworking, i team di lavoro a distanza possono arginare il problema dell’isolamento senza troppe difficoltà.

E’ necessario, però, dedicare un po’ di tempo e di attenzioni ad alcune attività il cui apporto allo spirito di gruppo è, però, assai notevole. “Anche quando lavorano da remoto, i dipendenti hanno bisogno di sentirsi collegati e di ricordare che sono parte di una squadra”, ha scritto Hill in un articolo. Ecco i suoi consigli pratici per mantenere saldi i legami fra casa e ufficio.