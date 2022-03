Sostenibilità e risparmio energetico, l’energia green ed etica di NWG Italia

Riduzione dei costi energetici con a cuore un basso impatto ambientale. Sono i pilastri su cui poggia l’attività di NWG Italia, azienda operante nell’ambito dell’efficienza energetica domestica. NWG Italia, fondata nel 2003 da Francesco D’Antini e Antonio Rainone, dal 2005 ha iniziato a promuovere e vendere impianti fotovoltaici realizzati con la consulenza di studi tecnici specializzati e attraverso la creazione di una rete di ‘Energy Broker’.

Proprio il sistema di vendita attraverso gli Energy Broker è il tratto distintivo di NWG Italia che si avvale di un network di professionisti costantemente a diretto contatto con gli utenti e che permette di mettere in campo una vera e propria ‘Community Green’ presente su tutto il territorio italiano.

Doppio binario: sostenibilità e risparmio

Ma come si articola il sistema di vendita di NWG Italia? Prima di tutto c’è il network marketing che vede l’energy broker in prima linea come unico canale di vendita degli impianti fotovoltaici. Per farlo l’azienda conta su un personale che viene costantemente formato per diffondere in maniera dettagliata la cultura sull’importanza di passare alle rinnovabili e sull’efficientamento energetico delle abitazioni, sia per una questione di sostenibilità ambientale nel lungo periodo sia per un tema di risparmio energetico.

Proprio il tema del risparmio legato ai consumi energetici è di grande attualità in questi mesi alla luce dei forti rincari delle bollette; un problema che va affrontato con ottica lungimirante puntando con sempre maggiore decisione sulle fonti energetiche rinnovabili. La mission di NWG Italia è la diffusione di tecnologie a basso impatto ambientale, con l’obiettivo di contribuire anche a una riduzione dei costi dell’energia.

Tra gli elementi fondanti di NWG Italia sin dalla sua nascita c’è l’aspetto di fare impresa in modo etico. I suoi fondatori Francesco D’Antini e Antonio Rainone da subito hanno avviato una collaborazione con AMREF, organizzazione che da 60 anni offre supporto alle popolazioni africane per la costruzione dei pozzi di acqua potabile in Kenya dedicati agli Energy Broker che raggiungono specifici obiettivi di business. Oggi, grazie a questa attività benefica, si contano più di 100 pozzi costruiti e 40 cantierizzati nel 2022. Dal 2017 NWG Italia è una B Corp certificata e una Benefit Corporation dal 2021, ricevendo il riconoscimento internazionale come impresa sostenibile, trasparente e affidabile e che adotta nei propri processi precisi e rigorosi criteri di rispetto sociale e ambientale, primo caso in Italia per un’azienda di network marketing. Dal 2021 NWG Italia ha aderito al progetto Net Zero 2030 per raggiungere la neutralità climatica con 20 anni di anticipo rispetto agli Accordi di Parigi. Tra i progetti interni legati alla sostenibilità c’è il progetto ZERO Carta, concluso nel 2021, che ha portato alla digitalizzazione di tutti i contratti.

Al passo con l’innovazione

Il fotovoltaico è un importante motore per uno sviluppo sostenibile che tenga a cuore l’ambiente che ci circonda. In tal senso NWG Italia da anni si occupa a 360 gradi di efficienza energetica domestica e installazione di apparecchiature a basso impatto come i pannelli fotovoltaici. L’azienda con la sua attività negli anni ha costantemente cercato di contribuire a diffondere messaggi volti a rinnovare il modo di agire delle famiglie nei confronti dell’ambiente e del risparmio energetico domestico.

Il focus dell’azienda è sempre stato quello di proporsi come player nel settore delle rinnovabili, reattivo nel cogliere le nuove dinamiche che si presentano sul mercato e reagire con la proposta di prodotti innovativi. Dal 2013 NWG Italia ha iniziato la vendita del sistema Termodinamico e nel 2017 viene creata la linea di prodotti Taurus, per Fotovoltaico e Termodinamico. Infine, dal 2020 è stato lanciato il Taurus Ecobox, il sistema intelligente che converte la casa in una smart home.