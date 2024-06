Sinner in vetta al mondo, a brillare è anche il suo patrimonio

È lo sportivo italiano del momento e del futuro, il suo nome è ormai impresso nella storia: tra un successo e l’altro al Roland Garros ancora in corso, Janick Sinner ieri ha scavalcato il rivale Novak Djokovic (costretto al ritiro prematuro dal torneo francese per inforturnio, ndr) nel ranking ATP dei tennisti professionisti, raggiungendo la prima posizione.

Sinner è già nella storia

Mai nessun italiano era arrivato sul gradino più alto della classifica mondiale prima di lui, neanche l’ottimo Adriano Panatta. Jannik Sinner è considerato il miglior talento del tennis mai nato in Italia, soprattutto dopo aver vinto a gennaio l’Australian Open 2024 a soli 22 anni. Una raffica di vittorie che ha permesso al tennista altoatesino di mettere da parte una fortuna.

Quanto valgono i successi

Acuto e intelligente anche fuori dal campo. Il suo patrimonio è stimato in almeno 50 milioni di euro, grazie al montepremi derivante dalle vittorie ai vari tornei e alle numerose sponsorizzazioni. Solo quella firmata nel 2022 con la Nike vale 150 milioni di euro per 10 anni, ma nel suo portafoglio figurano anche altri brand come Rolex e Head, banche come Intesa San Paolo, aziende come Lavazza, Fastweb, Parmigiano Reggiano, Alfa Romeo, Technogym, Pigna e Panini. Accordi che lo scorso anno gli hanno permesso di portare a casa altri 5 milioni di euro.

Investimenti da n.1 al mondo

Grazie alle vittorie nei primi due mesi del 2024 l’atleta della Val Pusteria ha già incassato 2,28 milioni di euro e se si pensa che entro dicembre sono previste 20 partecipazioni fra tornei, finals e olimpiadi, il suo patrimonio è destinato a crescere ancora. Inoltre, come ha evidenziato un’analisi sul suo patrimonio realizzata da Il Sole 24 Ore, fox, la volpe (soprannome di gioventù), ha uno spirito imprenditoriale notevole e questo porterà ulteriormente a crescere il valore del suo patrimonio nel tempo: la residenza fiscale a Montecarlo gli ha sinora permesso un risparmio incredibile sulle tasse, poi ci sono gli investimenti finanziari e immobiliari. Li effettua tramite tre società, delle holding gestite anch’esse dal Principato di Monaco, con cui sta acquistando case anche a Milano e diversifica gli investimenti.

Insomma, Jannik Sinner ha davanti a sé un futuro raggiante: i successi sportivi quanto quelli commerciali sembrano solo all’inizio. Una festa cominciata il 4 giugno del 2024 e che il numero 1 al mondo ora vuole far proseguire il più possibile, tenendosi la vetta del ranking ATP e magari strappando un altro risultato di assoluto prestigio anche al Roland Garros. Un vero orgoglio per l’Italia.