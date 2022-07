Sergio Rossi inaugura il nuovo flagship store a Milano

Lo spazio, in via della Spiga 26, rivela il concept rinnovato, firmato da Cristina Celestino Studio, dove l’architettura e l’arte incontrano la moda

A cura di redazione Wall Street Italia

Sergio Rossi inaugura il suo nuovo flagship store nel quadrilatero della moda, nello spazio contemporaneo ed esclusivo di Spiga 26, indirizzo nell’omonima via.

Il progetto dello store rivela il concept rinnovato, firmato da Cristina Celestino Studio, dove l’architettura e l’arte incontrano la moda, in grado di offrire una nuova shopping experience che si sposa perfettamente con l’identità innovativa del marchio.

La materia riveste indistintamente le superfici, concorrendo alla creazione di una ‘scatola magica’ che ospita gli oggetti in mostra. Una boutique esperienziale, dove prevale la fluidità di fruizione e dove il prodotto viene mostrato nella sua più pura identità, esprimendo la massima femminilità e qualità. La boutique esperienziale si sviluppa su oltre 150 mq, suddivisi in due piani. Gli arredi espositivi e le sedute dialogano con la pavimentazione nera in moquette e le piastrelle di ceramica smaltata. Le calzature sono presentate attraverso strutture espositive di vetro e specchio con profili in metallo nero, come gioielli dall’inestimabile valore.

“Il nuovo flagship store sarà espressione dei valori del brand: se da una parte esalterà la femminilità e l’eleganza di Sergio Rossi, dall’altra ne amplierà la visione e l’anima più immersiva e innovativa”, racconta Riccardo Sciutto, CEO di Sergio Rossi. “Per il brand quest’apertura rappresenta un nuovo e importante step nella sua storia che, come parte di Lanvin Group, sta consolidando importanti risultati di crescita e nuove aperture in tutto il mondo”.



Il nuovo flagship store di Sergio Rossi in via della Spiga 26

Gli interni del flagship store di Sergio Rossi nello spazio di Spiga 26