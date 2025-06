Sergio Ermotti di UBS è il banchiere più pagato in Europa

Sergio Ermotti, il CEO del colosso bancario svizzero UBS, è il banchiere più pagato d’Europa. La retribuzione totale dell’amministratore delegato lo scorso anno è stata di 14,9 milioni di franchi svizzeri (16,9 milioni di dollari), di cui 2,8 milioni di franchi svizzeri di retribuzione fissa, più varie componenti variabili per 12,1 milioni.

Nella sua relazione annuale, l’istituto ha messo in luce la gestione solida ed efficace dell’a.d. e la performance positiva in particolare nell’integrazione di Credit Suisse.

Sergio Ermotti: quanto guadagna

La retribuzione del banchiere nel 2024 è in calo rispetto ai 14,1 milioni di franchi percepiti per i nove mesi di lavoro svolti nel 2023, quando Ermotti è tornato alla guida di UBS per supervisionare l’integrazione del Credit Suisse. L’istituto, un tempo potente, è crollato a causa di una serie di scandali, e da lì UBS ha acquistato l’ex rivale per soli 3 miliardi di franchi, in un’operazione architettata dallo Stato. L’UBS che è emersa dall’acquisizione ha un bilancio più grande dell’economia svizzera, suscitando preoccupazioni su ciò che accadrebbe se la banca allargata fallisse, e portando a chiedere l’elaborazione di regolamenti più severi per evitare un altro crollo.

L’anno scorso lo stipendio base di Ermotti è rimasto stabile, mentre il suo compenso variabile è sceso a 12,1 milioni di franchi da 12,25 milioni di franchi nel 2023, ha dichiarato la banca nel suo rapporto annuale. Il suo compenso totale è inferiore a quello di David Layton, l’amministratore delegato della società svizzera di private equity Partners Group, che l’anno scorso ha ricevuto quasi 17 milioni di franchi.

La maggior parte della remunerazione variabile della direzione è spalmata su più anni, spiega il presidente del Consiglio di Amministrazione (CdA) di UBS Colm Kelleher. “Ciò garantisce che la remunerazione rifletta la performance e l’adeguata propensione al rischio” e che gli interessi dei dipendenti siano allineati con quelli dei clienti. Lo stesso Kelleher, che è presidente del CdA dall’aprile 2022, riceverà 5,5 milioni di franchi per l’anno che termina con l’assemblea generale del prossimo 10 aprile, contro 4,7 per i dodici mesi precedenti. L’intero CdA guadagnerà 14,0 milioni di franchi per il periodo 2024-2025, una cifra inferiore ai 15,2 milioni incassati nel 2023-2024.

Chi è Sergio Ermotti

La remunerazione 2024 di Ermotti batte così i 13,77 milioni di euro assegnati alla presidente esecutiva del Santander Ana Botín e i 13,2 milioni del Ceo di UniCredit Andrea Orcel.

Nato in Svizzera nel 1960, Sergio P. Ermotti è Group CEO di UBS Group AG e Presidente della Direzione generale di UBS AG dal 2023 ed è stato anche CEO del Gruppo dal 2011 al 2020. È rientrato in UBS da Swiss Re, dove è stato Presidente del Consiglio di amministrazione fino al 2023. Prima di entrare in UBS nel 2011, Ermotti è stato in UniCredit Group, dove dal 2007 al 2010 ha ricoperto il ruolo di Group Deputy CEO e Head of Corporate & Investment Banking and Private Banking, prima di essere a capo della divisione Markets & Investment Banking. In precedenza, Ermotti ha ricoperto diverse posizioni presso Merrill Lynch & Co. nelle aree dei derivati azionari e dei mercati dei capitali.

Nel 2001 è diventato Co-Head of Global Equity Markets e membro dell’Executive Management Committee di Global Markets & Investment Banking.