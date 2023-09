Il seminario Museimpresa 2023 si terrà a Matera il 29 e 30 settembre: il programma

È Matera la città scelta per ospitare l’edizione 2023 del seminario Museimpresa, l’iniziativa promossa da Museimpresa, l’Associazione Italiana Archivi e Musei d’Impresa che si svolge ogni anno dal 2001 per iniziativa di Assolombarda e Confindustria.

Più di 130 musei e archivi d’impresa e sostenitori istituzionali, straordinari veicoli di sintesi tra storia e innovazione, s’incontreranno al Museo Essenza Lucano di Matera per mettere a punto nuove, condivise strategie con l’obiettivo di valorizzare gli importantissimi patrimoni custoditi nei musei e negli archivi aziendali, rivolgendosi a un pubblico sempre più vasto.

L’evento si svolgerà il 29 e 30 settembre 2023 e avrà come tema centrale “Carte d’archivio, mappe di sviluppo”, una panoramica dettagliata che illustra le scelte effettuate fino ad oggi, i cambiamenti e le prospettive verso le quali muovono le imprese sul tema del turismo in rapporto al territorio.

Antonio Calabrò, Presidente di Museimpresa, ha così descritto il tema scelto per questa edizione dell’evento:

La geografia dei nostri archivi e musei d’impresa racconta la realtà di un’Italia intraprendente, operosa, innovativa, cosciente di quanto la testimonianza della propria storia sia una leva fondamentale dello sviluppo sostenibile, un patrimonio economico e culturale indispensabile per costruire un miglior futuro delle nuove generazioni. Imprese industriali, banche, assicurazioni, società di servizi rilevano come le capacità di ‘fare, fare bene e fare del bene’ siano state e siano ancora strumenti di crescita sui territori d’origine delle imprese ma anche originali asset di competitività sui mercati internazionali. Il turismo industriale, cui dedichiamo l’attenzione centrale del nostro seminario a Matera, non è solo un viaggio nei luoghi del lavoro e della produzione industriale, ma è soprattutto uno stimolante percorso di scoperta dell’importanza dei legami tra produttività e inclusione sociale, tra scienza e senso della bellezza, tra nuove tecnologie e solido senso di comunità. Un viaggio nello spazio aperto delle ‘mani che pensano’. Uno straordinario capitale sociale.

Il programma del seminario Museimpresa 2023

La giornata di venerdì 29 settembre si aprirà alle ore 10.00 nella cornice del museo Essenza Lucano, a Pisticci Scalo in provincia di Matera, con i Saluti Istituzionali del Sindaco di Pisticci, Domenico Alessandro Albano, del Sindaco di Matera, Domenico Bennardi, di Vito Bardi, Presidente della Regione Basilicata e Francesco Somma, Presidente di Confindustria Basilicata.

Subito dopo avrà luogo la tavola rotonda “La memoria, gli archivi, la storia, l’intraprendenza come asset per lo sviluppo del mezzogiorno”, presieduta da Antonio Calabrò, presidente dell’Associazione Museimpresa. All’evento prenderanno parte:

Federica Brancaccio , Presidente Ance

, Presidente Ance Pasquale Carrano , Presidente di Smart Paper

, Presidente di Smart Paper Franco Mosconi , docente di Economia e Politica Industriale dell’Università di Parma

, docente di Economia e Politica Industriale dell’Università di Parma Francesco Vena, CEO Lucano 1984

Il programma mette poi a fuoco il tema del turismo grazie al seminario di formazione condotto da Emanuele Di Faustino, Responsabile Industria, Retail e Servizi di Nomisma e Roberta Garibaldi, docente di Economia e gestione delle imprese turistiche all’Università degli Studi di Bergamo.

Negli spazi di Essenza Lucano la storia si rivive e si tocca con mano, letteralmente, si assapora: parte dal giardino aromatico della corte, dove le 30 erbe del Lucano si lasciano guardare, toccare e respirare. Passa attraverso uno spazio espositivo tecnologico e interattivo, tra le celebri campagne pubblicitarie e i racconti dei personaggi che hanno fatto la storia di Amaro Lucano e viaggia in parallelo con le vie dell’Essenza. Dalla tradizione di antichi torchi in noce in movimento fino a nuove sperimentazioni culturali e sensoriali.

La giornata di sabato 30 settembre sarà dedicata alla visita del Museo del Pane di Vito Forte, che rappresenta la prima esperienza museale legata al pane in Puglia. Il museo si trova a pochi passi dalla Cattedrale di Santa Maria Assunta, dove è ubicato uno dei forni medioevali più antichi di Altamura, in cui dall’età di undici anni, il giovanissimo garzone Vito Forte iniziava a coltivare il suo sogno, passando in bicicletta, per ritirare il pane impastato dalle massaie, e portarlo infine a cuocere in quel forno. Quel sogno lo ha reso Ambasciatore del pane di Altamura nel mondo.

Il Forno è stato ripristinato per lasciare non solo testimonianza di una storia di successo imprenditoriale, ma per dare dimora e diffusione alla storia del Pane di Altamura. Snodandosi in un percorso multimediale e sensoriale, all’interno di questo spazio, di Exhibit Design, si ripercorrono la storia del pane e la storia dell’arte della panificazione altamurana, contestualizzandola con gli ambienti e i paesaggi circostanti, in quanto parte integrante e fondamentale per comprenderne il racconto.

Il seminario di Museimpresa si concluderà con la visita al Museo del Confetto Giovanni Mucci, ospitato nella sede originaria della fabbrica Mucci, fondata nel 1894 da Nicola Mucci, nel cuore del borgo antico della città di Andria. Qui, negli anni ’30, furono creati i famosi “Tenerelli Mucci”, piccoli capolavori dell’Arte Dolciaria, lavorati ancora oggi con la ricetta segreta di famiglia e patrimonio della città di Andria. Frutto della paziente e appassionata ricerca, raccoglie in quattro sezioni: documenti, utensili, macchinari e stampini per la produzione di confetti, caramelle e cioccolato. Il Museo è riconosciuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed è annoverato fra i Locali Storici d’Italia.

Tutti i dettagli sull’edizione 2023 di Museimpresa 2023 sono disponibili sul sito ufficiale di Museimpresa.