Seconda ondata: ecco il documento di cui bisognava tener conto

Ebbene ci siamo, siamo al giorno del nuovo DPCM ed altri ne arriveranno e restrizioni arriveranno, ne arriveranno sempre di maggiori. Ci siamo, siamo tornati al tempo delle conferenze stampa. Siamo punto e accapo. Siamo qui, in questo contesto di numeri, di crescita di infetti, di pericoli per le terapie intensive e per gli ospedali che potrebbero non riuscire a sopportare il peso del numero di persone che dovessero avere bisogno di un letto da occupare per essere curati. Siamo punto e accapo. Come se il lockdown non ci fosse stato, come se tutto quello che è accaduto non avesse insegnato nulla, come se la storia non avesse insegnato nulla.

Qualche giorno fa intervistando Paolo Mieli per un evento di Schroders gli ho sentito dire che: “tra i minimi comuni denominatori di tutte le Pandemie che l’umanità è stata costretta ad affrontare c’è il dato legato alla letalità della seconda ondata. Il motivo? Gli eccessi di rilassatezza dopo che la prima ondata si era attenuata.

Siamo allo stesso punto?