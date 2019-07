Scopri la nuova rubrica “la voce della consulenza”

Oggi debutta sul sito di Wall Street Italia una nuova rubrica “La voce della consulenza” dedicata ai consulenti finanziari nella quale i banker possono raccontare le loro esperienze professionali e di relazione con i clienti.

Nel dare voce ai protagonisti di questo mondo, vogliamo accorciare le distanze ma soprattutto far comprendere ai lettori/risparmiatori in che modo le scelte di gestori e consulenti contribuiscono al benessere finanziario globale.

Da sempre i consulenti finanziari ricoprono un ruolo attivo e fondamentale nella diffusione della cultura finanziaria tra i risparmiatori.

I primi interventi raccontano di come sta evolvendo il mondo della consulenza, con il passaggio da promotore finanziario a consulente finanziario per poi evolvere verso la figura del consulente patrimoniale che affronta a 360° tutti gli aspetti legati al patrimonio dei risparmiatori.

Ci sono poi le tematiche legate alla sostenibilità che stanno trasformando il mondo in cui operano i consulenti finanziari e i loro clienti.

ESG non è più una moda, è una necessità. Salvaguardare l’ambiente in cui viviamo è un compito da quale non si può più prescindere. Ma non solo. Gli investimenti sostenibili sono vincenti anche in termini di rendimento. Da una ricerca è emerso che le Sicav ESG compliance battono i tradizionali indici di categoria in un’ottica temporale di tre anni con rendimenti più stabili.

Dalle prime email attivate in redazione scaturiscono spunti interessanti per migliorare la professionalità di tutti e per comprendere le dinamiche all’interno del settore finanziario. Ne aspettiamo molte altre per migliorare la consapevolezza di tutti coloro che investono.

Clicca qui per leggere i primi articoli scritti dai consulenti finanziari per Wall Street Italia

Se siete interessati a pubblicare una vostra storia scriveteci a: social.brown@triboo.it.