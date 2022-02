Scintilla by Vizzini debutta alla Rinascente di Milano

L’architetto e interior designer Sonja Vizzini presenta una collezione di oggetti realizzata con preziosi cristalli Swarovski nel primo giorno della Fashion Week milanese

Nel primissimo giorno di Fashion Week, fa il suo debutto alla Rinascente di Milano, in Piazza Duomo, la prima collezione al mondo di mobili rivestiti in preziosi cristalli Swarovski. A firmarla è una personalità d’eccezione: l’architetto, designer e interior designer Sonja Vizzini.

Il nome della collezione non poteva che essere Scintilla, pura espressione della forza della luce emanata dai cristalli prodotti dal brand austriaco che illuminano oggetti di design dall’appeal contemporaneo.

Gli oggetti della collezione Scintilla by Vizzini, realizzati da esperti artigiani e rigorosamente made in Italy, hanno un allure unico e personale. Dal Secret cabinet, con cassettini nascosti all’interno, vero pezzo forte della collezione, ai tavolini ad incastro Twin Set, fino ai totem, le consolle, lampade, pouf e vassoi. Ogni prodotto può essere realizzato interamente con cristalli Swarovski o in Swarovski e tessuto.



Sonja Vizzini



La collezione Scintilla by Vizzini alla Rinascente di Milano

Un dettaglio del Secret cabinet

I tavolini Twin Set

Il pouf decorato con Swarovski



Ogni oggetto della collezione è realizzato con preziosi cristalli Swarovski