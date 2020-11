Scadenze fiscali novembre: ecco quali sono state rinviate

Dalla presentazione dei Redditi 2019 persone fisiche, Irap, liquidazioni Iva, cedolare secca, fino alla dichiarazione dei redditi degli eredi e all’acconto Irpef. Novembre solitamente è un mese ricco di scadenze fiscali per imprese e contribuenti che oggi però sono alle prese con le mille difficoltà derivante dalle chiusure.

Per questo il governo, con il decreto Ristori Bis, ha fatto slittare alla prossima primavera le scadenze fiscali di novembre non solo per chi si trova nella zona rossa, ma anche per le aziende delle zone “arancioni” e “gialle”, per un totale di 800milioni di euro di tasse e contributi. Vediamo nel dettaglio quali sono le scadenze rinviate.

Sospensione delle ritenute e dei pagamenti Iva

Per tutte le attività economiche che vengono chiuse e per quelle con sede nelle zone rosse viene prevista la sospensione dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte e dei pagamenti dell’Iva dovuti nel mese di novembre.

Sospensione dei contributi previdenziali

Viene estesa la sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali per il mese di novembre alle nuove attività a cui vengono allargati i contributi a fondo perduto. Analogamente, anche per quelle che operano nelle zone rosse la sospensione è riconosciuta per il mese di novembre.

Rinvio del secondo acconto Irpef, Ires e Irap per i soggetti Isa

Per i soggetti a cui sono applicati gli indici sintetici di affidabilità che operano nelle zone arancioni e rosse viene disposta la proroga al 30 aprile 2021 del pagamento della seconda o unica rata dell’acconto di Irpef, Ires e Irap, indipendentemente dalla diminuzione del fatturato.

Cancellazione della seconda rata dell’Imu

È prevista la cancellazione della seconda rata dell’Imu per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività sottoposte a chiusura nelle Regioni Rosse per i proprietari degli immobili che sono anche gestori delle attività esercitate negli stessi.