Salone del Risparmio: Nateri (Lazard), grande bisogno di consulenza in questa fase di crescita (VIDEO)

In occasione della undicesima edizione del Salone del Risparmio organizzato da Assogestioni, come ogni anno Wall Street Italia ha intervistato i protagonisti del mondo del risparmio gestito e della consulenza finanziaria italiana. Il Salone del Risparmio si svolge presso MiCo – Milano Congressi, il centro congressi più grande d’Europa.

Con Laura Nateri, Country Head per l’Italia di Lazard Fund Managers abbiamo parlato della necessità di una guida affidabile come quella di un consulente finanziario per i clienti in questa fase di crescita economica. Ascoltiamo le sue parole.