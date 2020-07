Saldi estivi ai blocchi di partenza, le date regione per regione

L’emergenza Coronavirus ha fatto slittare in molte regioni dell’Italia l’inizio della stagione dei saldi estivi al primo agosto 2020. La decisione è stata presa a metà maggio dalla Conferenza delle Regioni, presieduta da Stefano Bonaccini, ma alcuni governatori hanno deciso di non allinearsi.

È il caso del Lazio, Calabria e Sicilia, che hanno dato il via agli sconti già da ieri.

“La decisione —si legge sul sito della Regione — è finalizzata a sostenere le imprese del settore del commercio, particolarmente colpite dal blocco totale delle attività determinato dell’epidemia da Coronavirus”.

Soddisfatto Lillo Vizzini, presidente di Federconsumatori Palermo:

“La regione Sicilia farà ancora una volta da battistrada, partendo con i saldi già il prossimo 1 luglio. In ogni caso, tra sms, telefonate e mail ai clienti, le vendite a saldo, con sconti anche sino al 40%, sono iniziate da tempo, i negozianti hanno quasi tutta la merce dentro e sono in crisi di liquidità», riporta Palermo Today

Ecco il calendario ufficiale dei saldi estivi 2020:

Abruzzo: dal primo agosto

Basilicata: dal primo agosto

Calabria: dal primo luglio

Campania: dal primo agosto

Emilia-Romagna: dal primo agosto

Friuli-Venezia Giulia: dal primo agosto al 30 settembre

Lazio: dal primo luglio

Liguria: dal primo agosto al 14 settembre

Lombardia: dal primo agosto

Marche: dal primo agosto

Molise: dal primo agosto

Piemonte: dal primo agosto al 31 agosto

Puglia: dal primo agosto al 15 settembre

Sardegna: dal primo agosto

Sicilia: dal primo luglio

Toscana: dal primo agosto al 31 agosto

Trentino-Alto Adige: dal primo agosto al 29 agosto

Umbria: dal primo agosto al 29 settembre

Valle d’Aosta: dal primo agosto

Veneto: dal primo agosto al 30 settembre