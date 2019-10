Russian Day: da Triboo e Promos Italia un evento per fare business digitale nel mercato russo  

I principali player del mondo del digitale in Russia per la prima volta in Italia in un solo evento. L’occasione è per lunedì 4 novembre, alle ore 13.30, presso la Camera di Commercio di Milano MonzaBrianza Lodi in Via Meravigli 9, Milano, quando si terrà il “Digital Russian Day”, evento organizzato da Triboo – Gruppo attivo nel settore dell’E-Commerce e dell’Advertising digitale, quotato sull’MTA (e che controlla questa testata online) – e Promos Italia, Agenzia italiana per l’internazionalizzazione del Sistema Camerale, in collaborazione con Yandex, principale motore di ricerca russo, e Triboo East Media, società del gruppo Triboo specializzata in Digital Marketing per i mercati russo e cinese.

Sarà un’opportunità unica per entrare in contatto direttamente con i manager delle aziende russe, tra cui alcune attualmente non presenti con una sede in Italia.

La giornata avrà anche uno scopo formativo, permettendo ai partecipanti di comprendere meglio le peculiarità e best practice per un business digitale di successo in Russia.

Attraverso gli speech degli esperti del settore, saranno illustrati i passi da compiere per una strategia vincente di internazionalizzazione in questo Paese: dall’identikit del target, alla definizione del piano marketing; dall’identificazione delle piattaforme da utilizzare alla strategia per il posizionamento e la promozione del brand/prodotto; dalle certificazioni doganali alla gestione logistica dell’E-Commerce cross-border.

“La Russia oggi presenta un ecosistema digitale molto interessante” – ha commentato Riccardo Maria Monti, Amministratore Delegato di Triboo – “Sia sul fronte della domanda, che dell’offerta, questo mercato offre significative opportunità. Ad esempio, tra i giovani russi si registra una percentuale di utilizzo dei social network tra le più altre al mondo e, le caratteristiche geografiche del Paese creano condizioni particolarmente favorevoli per l’E-Commerce, data la difficoltà per molti clienti di raggiungere fisicamente i loro brand preferiti.

Allo stesso tempo, la presenza di player locali a livello di piattaforme digitali, impone un approccio estremamente mirato e che tenga conto delle specificità di questo straordinario mercato.”

“Il mercato russo è composto da quasi 145 milioni di persone e da oltre 260 milioni di persone che in tutto il mondo parlano la lingua russa. Buona parte di essi acquista online – ha spiegato Alessandro Gelli, Direttore di Promos Italia – “Si tratta di un bacino ricco di opportunità per le nostre imprese, ma è necessario che i nostri operatori conoscano modalità e strumenti per vendere online a clienti russi, considerato che il 65% di essi acquista su piattaforme di e-commerce russe e solo il 35% da siti stranieri.

L’iniziativa odierna ha proprio l’obiettivo di fornire alle imprese italiane tutti gli strumenti per poter entrare con successo in questo grande mercato”.

La Russia è considerata un mercato strategico per le aziende italiane ed in particolare per i brand che operano nel settore del fashion.

Lo conferma la crescita di Triboo East Media, società acquisita dal Gruppo Triboo nel mese di Agosto 2018, che, con un team cross-culturale di 50 professionisti e sedi a Milano e Shanghai, è in grado di accompagnare le aziende nel loro processo di internazionalizzazione in Paesi emergenti tra cui la Russia.

Il fatturato di Triboo East Media nel primo semestre 2019 è cresciuto del 150% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente anche grazie alle sinergie create all’interno del Gruppo e alle enormi potenzialità dei mercati russo e cinese.

Durante l’evento interverranno esperti di aziende fra le quali Yandex, VK, Sercons, Global Blue e Boxberry.

