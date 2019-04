Rodriguez (Amiral): “fase complicata, bisogna essere molto flessibili e selettivi”

“Sull’azionario bisogna avere pazienza soprattutto in periodi volatili”, dice a Wall Street Italia Francisco Rodriguez D’Achille, Head of Institutional Sales del gruppo. Le soluzioni di Amiral combinano il “Value investing” e la gestione attiva, un approccio particolarmente adatto al trend attuale.

Il 2019, secondo quanto riferito dal manager al Salone del Risparmio 2019, per il momento “sembra che sarà un anno complesso per tutte le tipologie di attivi” e perciò “è una fase in cui bisogna essere molto flessibili e selettivi”.