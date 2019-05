Risparmio: come ottenere i tuoi primi 10mila dollari partendo da zero

Come arrivare ad avere 10mila dollari partendo da zero? A spiegare come farlo in solo cinque mosse è Grant Sabatier della comunità finanziaria online Millennial Money che a soli a 34 anni ha un patrimonio di più di 1 milione di dollari e ha appena pubblicato il suo primo libro, “Financial Freedom” .

Per arrivare ad avere la cifra considerevole di 10mila dollari basta adottare alcuni comportamenti indicati dall’esperto. In primis c’è bisogno di velocità: più tempo ci si impiega per arrivare alla cifra fatidica, più difficile sembrerà la strada.

Risparmiare 10.000 dollari in cinque anni sembrerà un peso. “Se lo fai in un anno, dirai: ‘Wow! In cinque anni, potrei avere 50.000 dollari”.

Altro consiglio: risparmiare di più di una piccola quantità e poi successivamente aumentare frequentemente tale importo: ogni 30 giorni. Investire i soldi facili ottenuti: Sabatier ha guadagnato 60 dollari per prendersi cura del gatto del vicino di casa e invece di spendere il denaro, lo ha depositato subito sul suo conto. Da qui il suo consiglio.

Prendi tutti i soldi extra che hai, che si tratti di pochi dollari che trovi in giro per la casa o di una banconota da 10 dollari che avevi dimenticato di aver prestato a qualcuno e che ti viene restituita. Invece di spendere questi spiccioli magari per una frugale spesa, investi quei soldi.

Infine raddoppiare i propri obiettivi di risparmio. L’esperto raccomanda di controllare quotidianamente il proprio patrimonio netto e se non si investe tutto, è difficile immaginare di poter raggiungere effettivamente i 10.000 dollari. Ma Sabatier raccomanda di iniziare con numeri più piccoli e obiettivi più gestibili.