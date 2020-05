Rischio fiscale: imprese sempre più organizzate ma c’è ancora da fare

Per costruire sistemi fiscali efficaci ed efficienti occorre diffondere la cultura della trasparenza che passa da una maggior collaborazione con i contribuenti e meno conflitti. Questo il pensiero condiviso dalle Autorità Fiscali di molti Paesi che hanno fatto così avviare programmi adempimento collaborativo (co-operative compliance) che in Italia è stato introdotto nel 2015.

Proprio nel nostro paese si registra un forte interesse verso i modelli di gestione e controllo del rischio fiscale. Secondo un’indagine realizzata Protiviti (gruppo internazionale di consulenza direzionale, che analizza e gestisce i rischi) e l’Associazione Fiscalisti d’Impresa (AFI), emerge che l’80% delle imprese interpellate ha adottato un Tax Control Framework, è prossima a farlo o intende adottarlo nel prossimo futuro. E chi non se n’è ancora dotato, non vede ostacoli.

TCF: a che punto siamo in Italia

Il Tax Control Framework (TCF) è un sistema di rilevazione, misurazione, monitoraggio e gestione del rischio fiscale integrato nei sistemi di governo aziendale e controllo interno. Il 92% delle imprese, come rivela l’indagine, sta andando in tale direzione per vuole rafforzare il sistema dei controlli interni il sistema di controllo interno rispetto ai propri per presidiare meglio i rischi fiscali.

Il Tax Control Framework non è ancora ben integrato con gli altri modelli di compliance e gestione dei rischi (il 50% delle imprese intervistate giudica l’integrazione “media”). Infine, lo stato dei sistemi informativi di supporto.

Sebbene il 90% delle imprese ritenga necessaria una maggiore digitalizzazione del sistema di gestione del rischio fiscale, solo il 47% tra le imprese che hanno adottato un TCF ha sviluppato sistemi informatici di supporto.