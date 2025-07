Ricchezza, in Italia i milionari sono 517mila e sono destinati a crescere

Dopo la ripresa del 2023, anche il 2024 conferma la tendenza positiva della ricchezza netta globale. Secondo l’ultima edizione del Global Wealth Report 2025 di Boston Consulting Group (BCG), la crescita è stata del +4,4% rispetto alla media annua del 5,3% dei quattro anni precedenti. Il patrimonio netto mondiale – che comprende asset finanziari, asset reali e passività – ha raggiunto la cifra record di 512.000 miliardi di dollari.

Il motore principale di questa crescita sono stati gli asset finanziari, che hanno toccato un nuovo massimo storico di 305.000 miliardi di dollari. A spingere in alto questi numeri è stata soprattutto la fiducia dei mercati azionari. Più stabile, invece, la situazione degli asset reali, in lieve calo dello 0,4%, mentre le passività sono cresciute appena dello 0,2%.

Italia all’ottavo posto nella classifica globale, nonostante la lieve flessione

L’Italia si conferma tra le prime dieci potenze mondiali per ricchezza finanziaria, posizionandosi all’ottavo posto con un patrimonio di circa 6.900 miliardi di dollari nel 2024. Sebbene si registri una flessione dell’1,1% rispetto al 2023, la traiettoria resta positiva. A sottolinearlo è Graziano Pace, principal di BCG, che indica la solidità patrimoniale italiana come una garanzia di lungo periodo.

La vera sfida, secondo l’esperto, sarà costruire una crescita di qualità, non più basata solo sull’andamento dei mercati, ma su fiducia, consulenza evoluta e relazioni più solide, soprattutto con le nuove generazioni.

Gli italiani detengono asset finanziari per un valore stimato in 6.900 miliardi di dollari, con previsioni di crescita che puntano a quota 9.455 miliardi entro il 2029. Gli asset reali, che nel 2024 si attestano a 7.500 miliardi, sono calati del 4,1% ma dovrebbero tornare a crescere nei prossimi anni, con una media annua del +4,1%. Le passività sono diminuite del 5,2% nel 2024, fermandosi a 800 miliardi, ma potrebbero salire fino a 950 miliardi entro il 2029 (+2,9% l’anno).

Nel nostro Paese si contano 517mila milionari, ovvero cittadini con almeno un milione di dollari in asset finanziari. Solo l’1% della popolazione, ma che detiene il 48% del patrimonio finanziario complessivo. I cosiddetti affluent e mass affluent – con patrimoni fino al milione – rappresentano il 53%.

Nei prossimi quattro anni è atteso un aumento dell’1% dei milionari con patrimoni tra 1 e 100 milioni, mentre cresceranno del 3% gli ultra-ricchi con oltre 100 milioni di dollari. In calo, invece, del 5%, la fascia dei clienti “mass”, che potrebbero migrare verso le fasce superiori.

Gli investimenti degli italiani: più azioni e meno obbligazioni

Nel 2024 la ricchezza finanziaria italiana è distribuita su vari strumenti: il 40% in azioni e fondi comuni, il 25% in depositi e valute, il 18% in polizze vita e pensioni, l’8% in obbligazioni. Questa allocazione riflette una crescente preferenza per strumenti più dinamici e redditizi, come le azioni, rispetto alla media dell’Europa Occidentale, dove la quota azionaria è del 32%. Entro il 2029, in Italia, la percentuale destinata a investimenti azionari dovrebbe salire fino al 43%, superando anche la media globale (42%).

Un mondo a più velocità: Nord America e Asia in testa, Europa più lenta

A livello globale, la ricchezza transfrontaliera è cresciuta dell’8,7%, raggiungendo i 14.400 miliardi di dollari. Nord America guida questa crescita con un incremento del 14,9%, trainato dai mercati azionari. Segue la regione Asia-Pacifico con un +7,3%, grazie a Cina, India e paesi ASEAN. Secondo le previsioni, quest’area diventerà leader globale dell’espansione della ricchezza entro il 2029, con una crescita annua stimata attorno al 9%.

Europa occidentale, invece, cresce più lentamente, con un incremento dello 0,8%, frenata da un contesto economico più debole e dal deprezzamento dell’euro rispetto al dollaro. Tra i centri finanziari internazionali, Hong Kong raggiunge la Svizzera per dimensioni, mentre Singapore ed Emirati Arabi Uniti registrano le crescite più rapide. La Svizzera resta comunque il primo centro mondiale per ricchezza gestita, con 2.700 miliardi di dollari, ma il sorpasso di Hong Kong potrebbe avvenire già entro il 2029.

Serve crescita organica, non solo di mercato

Se da un lato gli asset in gestione a livello globale sono aumentati del 13% nel 2024, dall’altro i ricavi sono cresciuti solo del 7,1%. Solo il 28% della crescita è stata organica, generata cioè da consulenti attivi e non da fattori di mercato. Per colmare questo divario, secondo il report BCG, servono nuove strategie.

Tra queste spiccano quattro leve: rafforzare il brand per guadagnare fiducia e distinguersi nel mercato, integrare l’intelligenza artificiale generativa (GenAI) per migliorare l’acquisizione clienti, usare dati comportamentali per offrire raccomandazioni sempre più personalizzate e ripensare l’esperienza di consulenza per renderla più adatta a una clientela giovane, digitale e selettiva.