Revolut: crescita boom in Italia. Obiettivo: 4 milioni di clienti nel 2025

Il 2024 si chiude con numeri da record per Revolut in Italia. La società fintech ha aggiunto 1,2 milioni di nuovi clienti nel Paese. E punta a crescere ancora: nel 2025 l’obiettivo dichiarato è quello di raggiungere i 4 milioni di clienti italiani, grazie al lancio di nuove soluzioni come carte di credito, conti deposito senza vincoli e IBAN per aziende.

Iscriviti alla Newsletter per rimanere sempre aggiornato sul mondo dei mercati, dell'economia e della consulenza finanziaria. Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Boom di clienti e saldi medi

Con l’aggiunta di 1,2 milioni di nuovi utenti – una crescita del 74% rispetto all’anno precedente – l’Italia si conferma dunque come uno dei mercati strategici per l’azienda. In aumento dell’80% i saldi medi sui conti Revolut. Questo dato non solo evidenzia una crescente fidelizzazione degli utenti, ma rappresenta anche un segnale chiaro di come Revolut venga ormai percepita come un’alternativa credibile alle banche tradizionali.

Anche l’utilizzo quotidiano dei servizi ha registrato un’impennata. Le transazioni fisiche – cioè quelle effettuate tramite carta nei negozi – sono cresciute del 94% e oggi rappresentano il 64% del totale, contro il 36% delle transazioni virtuali. A livello geografico, si è rafforzata la dimensione domestica: il 72% delle transazioni avviene in Italia, con un incremento di 4 punti percentuali rispetto al 2023. Questo dato sottolinea il crescente impiego di Revolut per le spese ordinarie, dalla spesa al supermercato al pranzo al bar.

Un altro trend rilevante riguarda l’aumento del 219% dei conti cointestati, mentre sul fronte investimenti, gli utenti italiani hanno mostrato un interesse crescente per i servizi di trading e gestione del patrimonio. Nel 2024, la crescita in questo settore ha raggiunto il 264%, il valore più alto registrato in tutto lo Spazio Economico Europeo. Parallelamente, l’adozione dei piani a pagamento è aumentata dell’82%, con una particolare preferenza per i piani Ultra, cresciuti del 148%.

Anche l’offerta per il segmento business ha mostrato risultati solidi: Revolut Business ha visto un incremento del 130% nel numero di aziende italiane attive, segnale dell’apprezzamento per una piattaforma B2B sempre più completa e performante.

Traguardi

Tra i traguardi più significativi dell’anno appena trascorso si segnalano tre importanti lanci: i prestiti personali, l’IBAN italiano e i terminali POS. Introdotti a settembre, i prestiti personali Revolut combinano una procedura di richiesta completamente digitale, un tasso personalizzato e condizioni trasparenti, senza costi aggiuntivi. A dicembre, l’ottenimento dell’IBAN IT ha rappresentato un passo decisivo verso la localizzazione completa dell’offerta, facilitando i pagamenti e migliorando l’accettazione da parte di enti e aziende italiane. Infine, l’Italia è stata tra i primi mercati a lanciare i nuovi terminali POS Revolut, con una promessa di uptime superiore al 99,99%, pensati per offrire un’esperienza fluida e affidabile alla clientela business.

I risultati globali

Sul piano globale, Revolut ha chiuso l’anno con un utile netto in crescita a un miliardo di dollari, più del doppio rispetto ai 428 milioni registrati nel 2023. L’utile ante imposte ha raggiunto 1,4 miliardi di dollari, mentre i ricavi sono aumentati del 72%, toccando quota 4 miliardi. La base clienti è cresciuta del 38%, arrivando a 52,5 milioni di utenti a livello globale, con un saldo totale detenuto dai clienti pari a 38 miliardi di dollari, in crescita del 66%.

“In Italia, dopo i conti deposito senza vincoli, quest’anno lanceremo carte di credito e IBAN Business, puntando a raggiungere i 4 milioni di clienti”, ha dichiarato il CEO Nik Storonsky, aggiungendo che “Il 2024 è stato un anno fondamentale per Revolut. Non solo abbiamo accelerato la crescita dei clienti, accogliendo quasi 15 milioni di nuovi utenti a livello globale, ma, cosa fondamentale, abbiamo anche visto un maggiore coinvolgimento dei clienti grazie all’adozione di una gamma più ampia dei nostri servizi, sia nella nostra offerta retail che in Revolut Business. Questa potente combinazione ha alimentato direttamente la nostra crescita record e il nostro modello operativo basato sulla tecnologia l’ha tradotta in una redditività record”.

Storonsky ha inoltre sottolineato come “questa performance ci ha fatto guadagnare lo status di azienda tecnologica privata di maggior valore in Europa, a dimostrazione della fiducia degli investitori, sia esistenti che nuovi, nel nostro percorso. Ma siamo solo all’inizio. Stiamo compiendo grandi progressi verso i 100 milioni di clienti attivi giornalieri in 100 paesi, trainati dalla crescita nel Regno Unito, in Europa e nei nostri mercati di espansione. Questo ambizioso obiettivo ci consentirà di concentrarci sulla rivoluzione dell’accesso finanziario globale attraverso prodotti innovativi ed esperienze utente più fluide”.