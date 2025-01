Reti Fideuram – Ispb: cresce la squadra dei private banker

Si fa sempre più numerosa la squadra della rete dei private banker Fideuram. Secondo quanto reso noto dal gruppo, in una nota, nel corso dell’anno 2024, le reti Fideuram, Sanpaolo Invest e IW Private Investments hanno accolto 448 nuovi private banker, in crescita rispetto ai 397 nuovi inserimenti del 2023. Sale così a a 5.649 il numero complessivo di professionisti operanti all’interno delle tre reti Fideuram – ISPB.

“Anche nel 2024 abbiamo registrato un’azione di reclutamento delle nostre Reti particolarmente incisiva e di successo, evidenziata dai circa 450 private bankers inseriti nel corso dell’anno, con una forte attenzione verso la crescente componente femminile, che si attesta a circa il 32% dei nuovi ingressi. Per il 2025 intendiamo proseguire sulla strada tracciata, consolidando la nostra posizione come prima scelta per chi vuole intraprendere questa professione, sia per i giovani consulenti finanziari, sia per chi ha già maturato esperienze nella Banca tradizionale o in altre Reti” ha commentato Andrea Ghidoni, Responsabile Rete e Coordinamento Commerciale di Fideuram – ISPB.