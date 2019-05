Reddito di cittadinanza: tutte le spese ammesse e vietate con la card

In dirittura d’arrivo il decreto del ministero del lavoro con la lista di spese ammesse e vietate da fare con la card del reddito di cittadinanza. Il testo – di cui Il Sole 24 ore anticipa i contenuti – è ora all’esame della Corte dei conti, che dovrebbe terminare entro il 24 maggio. Vediamo nel dettaglio, in base alle ultime indiscrezioni, le spese ammesse e quelle vietate.

Le spese ammesse

Tra le spese ammesse troviamo:

bonifici mensili per pagare l’affitto

rata del mutuo

alimentari

farmaci e parafarmaci

vestiti

cellullari

elettrodomestici grandi e piccoli.

Le spese vietate

Dal ministero fanno sapere che saranno vietati:

acquisto di armi

impiego delle somme in giochi e scommesse

collane e bracciali

acquisti di beni e servizi annessi, come quelli portuali, alle imbarcazioni

acquisto di beni di lusso, come gioielli e pellicce

spese in gallerie d’arte e affini

servizi finanziari e creditizi

invio somme all’estero tramite money transfer

acquisto di materiale pornografico

servizi di direct-marketing.

La card inoltre non si può usare all’estero e per gli acquisti online. Il bonifico con la carta Rdc non potrà essere usato per pagare il condominio da parte di chi è proprietario della casa in cui vive.