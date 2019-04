Reddito di cittadinanza: chiesto da uno su due degli aventi diritto

A poco più di un mese dall’avvio, a chiedere il reddito di cittadinanza è stato solo un avente diritto su due. 806.878 sono le domande già caricate sulla piattaforma dell’Inps e che andranno in pagamento tra fine aprile e inizio maggio. Per il sottosegretario al Lavoro Claudio Cominardi quelle 800mila e passa richieste corrispondono a una platea di 2,5 milioni di beneficiari reali. Numeri ben diversi quindi rispetto alla platea indicata nella relazione tecnica al reddito di cittadinanza, ossia 4,9 milioni di beneficiari potenziali per 1,7 milioni di nuclei complessivi mancando così all’appello 2,4 milioni di cittadini. Inoltre a livello territoriale un terzo delle 806.878 domande arriva dalla Campania (137.000 richieste) e dalla Sicilia (128.000) e sono oltre 78.000 quelle arrivate solo da Napoli.

Il reddito di cittadinanza è uno strumento che nasce innanzitutto per combattere il lavoro sommerso. Aver fatto registrare numeri simili in aree in cui il lavoro nero è molto diffuso è un segnale positivo. Ci aspettiamo che le adesioni continuino a crescere.

Andando di questo passo i soldi stanziati per il reddito di cittadinanza che comprendono anche il potenziamento dei centri per l’ impiego e delle altre strutture coinvolte dalla riforma del welfare non rischiano di esaurirsi anzitempo.

Centri per l’impiego chiusi e reddito gestito da App: la proposta

Sul “futuro” del sussidio targato Cinque Stelle e dei centri per l’impiego in particolare ipotizza uno scenario diverso Mirko Pallera, Founder e Direttore di ninjamarketing.it. che ipotizza la chiusura dei centri e la gestione del reddito tramite un’app.