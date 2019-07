Ray Dalio: “il sogno americano non esiste più, il capitalismo va riformato”

Gli Stati Uniti devono riformare il proprio sistema economico o, in futuro, ci saranno conflitti tra ricchi e poveri. A dirlo è il finanziere americano Ray Dalio, fondatore di Bridgewate, l’hedge fund piú grande al mondo, che torna a lanciare l’allarme sul gap di reddito sempre più marcato nella società Usa.

“Il capitalismo non ha bisogno di essere abbandonato, deve essere riformato per funzionare meglio “, ha detto Dalio in un’intervista ” 60 minutes “della CBS. “Penso che il sogno americano non esista più”, ha continuato, aggiungendo che l’economia degli Stati Uniti non sta “ridistribuendo opportunità”.