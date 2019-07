Radio Nerazzurra: debutta la webradio dedicata all’Inter

Il calcio è la grande passione degli italiani. Per questo motivo Triboo – Gruppo attivo nel settore dell’E-Commerce e dell’Advertising digitale, quotato sul mercato MTA – ha presentato il primo progetto di digital audio interamente dedicato a chi segue l’Inter e il calcio: la webradio Radio Nerazzurra, in onda dagli studi di Viale Sarca a Milano.

La nuova emittente, presentata oggi durante un evento presso gli uffici di Triboo (editore di questa testata online), punta a diventare un punto di riferimento per il mondo dell’Inter, facendo leva sulle competenze e la professionalità dei giornalisti coinvolti, dalla collaborazione con la redazione di Fcinternews a quella degli opinionisti tra i più noti nel panorama calcistico.

L’emittente proporrà un palinsesto poliedrico: dalle dirette per aggiornare in tempo reale i tifosi, a una produzione di podcast d’autore dedicati alle partite più memorabili, interviste esclusive e interventi dei protagonisti del mondo interista, degli addetti ai lavori e dei tifosi, che potranno raccontare la loro passione nerazzurra. Una copertura trasversale dalle news sulla squadra ai commenti pre e post partita, dagli aggiornamenti sul calciomercato alle informazioni sugli allenamenti.

La vera sfida è quella di diventare la radio di riferimento per una tifoseria estesa ed eterogenea, distribuita in tutta Italia e in diverse parti del mondo con un potenziale di utenza elevato, tra i 6 e gli 8 milioni. Con questo obiettivo, la radio sfrutta le opportunità delle app e del web, in grado di raggiungere rapidamente un ampio pubblico superando le distanze geografiche.

La radio in streaming fruita tramite app è infatti uno strumento sempre più utilizzato dagli ascoltatori, soprattutto alla guida, grazie ai nuovi dispositivi hi-fi montati a bordo delle vetture, che permettono il mirroring delle app audio scaricate sullo smartphone.

L’emittente legata esclusivamente alla squadra nerazzurra si aggiunge alle già esistenti Radio Bianconera, presentata lo scorso aprile, e Radio Rossonera, a dimostrazione della crescente popolarità delle Talk Radio in Italia, connotate da una verticalizzazione dei contenuti e già ampiamente diffuse in altri Paesi.

Il nuovo progetto di Radio Nerazzurra non sarà solo radiofonico ma prevedrà anche una serie di produzioni audio ad hoc che avranno come principale mezzo di diffusione, oltre all’app ufficiale, le più popolari piattaforme di podcast e i noti smart speaker. Spreaker, Itunes Podcast, Google Podcast, Spotify, Alexa e Google Home saranno infatti parte integrante della strategia di diffusione delle produzioni della radio.

Una recente ricerca rivela ad esempio che negli Stati Uniti l’ascolto di radio trasmesse in FM è sceso al 52% a fronte di un aumento di ascolto di audio digitale. In particolare, i podcast sono in forte ascesa, basti pensare che dal 2015 ad oggi è stato registrato un aumento degli ascolti del 217%, e il target maschile che ascolta podcast è principalmente interessato ad approfondimenti sportivi.

Infine, la webradio coinvolgerà attivamente i propri ascoltatori, raccogliendone le telefonate e i messaggi durante la diretta radiofonica, oltre ad utilizzare social network come Facebook e Instagram per dare voce alle opinioni dei tifosi, attraverso sondaggi e testimonianze dirette degli utenti in ottica UGC (User Generated Contents), per creare una vera e propria Inter community. Gli Inter club, saranno direttamente interessati nella realizzazione dei contenuti.

Gli inviati di Radio Nerazzurra, infatti, saranno nelle sedi dei club nerazzurri, a seguire i match in trasferta, vivendo l’emozione dei novanta minuti direttamente con i tifosi interisti.

L’emittente è ascoltabile tramite mobile app, scaricabile su radionerazzurra.it oltre che su:

FCInterNews

Facebook

Instagram

Spreaker

Spotify

TuneIN

Apple Podcast

Google Podcast