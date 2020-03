“QUELLI DELLE VENTIDUE”. Quando il localismo funziona

“Quelli delle Ventidue”. L’Informazione senza mascherina. In questa puntata, con me ed Alessandro Plateroti, editorialista del Sole24Ore, l’ avvocato Luigi Santa Maria ed il sindaco di Castel di Sangro, nonché Presidente della Provincia de L’Aquila, Angelo Caruso. Come si stanno comportando le amministrazioni locali, dai Comuni alle Regioni? Quali rischi legali si nascondono dietro la spontaneità del volontariato? Gli italiani si fidano di più dei loro Sindaci o delle raccomandazioni del governo centrale?

C’è chi vorrebbe fare di più ma non può.