“Quelli delle Ventidue” – Perché l’Olanda è contro gli EuroBond? (VIDEO)

Cosa c’è dietro il no dell’Olanda agli Euro bond?

Questa sera a “Quelli delle ventidue” con Alessandro Plateroti (editorialista de Il Sole24ore) e Gianfranco Navone (CEO di First Real srl), spiegheremo cosa c’è dietro al no dell’Olanda agli Eurobond. In un documento della BCE tutti i numeri sulla potenziale crisi dei mutui di alcuni paesi del nord Europa. Eppure, nonostante tutto, è in Italia che si paventa una possibile patrimoniale proprio nei giorni in cui la tensione, soprattutto politica, come abbiamo visto nelle ultime ore sta salendo a livelli mai toccati prima d’ora come testimoniato dallo scontro tra Conte e le opposizioni consumatosi nella prima serata di oggi.

Guarda il video qui: https://www.leopoldogasbarro.it/2020/04/10/quelli-delle-ventidue-perche-olanda-e-contro-gli-eurobond/