Quando guadagna il presidente di Regione Lombardia?

Quanto guadagna il presidente della Regione Lombardia? Forse sarebbe più corretto chiedere a quanto ammonta il reddito annuo del governatore di una regione? È una domanda che si stanno ponendo molti lettori, in questi giorni nei quali si è entrati nel vivo delle elezioni.

Coprire il ruolo di presidente della Regione Lombardia – lo stesso vale per tutte le altre regioni – significa svolgere un lavoro pieno di responsabilità, con molti impegni istituzionali. È un’occupazione a tempo pieno, che lascia poco tempo per svolgere altre attività. Ma intanto diamo una risposta alla domanda di apertura: il presidente della regione Lombardia guadagna 13.245 euro al mese.

Attilio Fontana è stato il presidente di Regione Lombardia dal 2018. Stando a quanto riferisce “Truenumbers”, il leghista avrebbe percepito, fino ad oggi, uno stipendio pari a 13.245 euro lordi al mese: un importo che è inferiore a quanto stabilito dalla normativa, la quale prevede che l’importo massimo erogabile ad un presidente di regione non debba superare i 13.800 euro al mese. Entrando un po’ più nel dettaglio, Fontana avrebbe incassato, fino ad oggi, qualcosa come 6.47 euro per l’indennità di carica, 2.700 euro per l’indennità di funzione e 4.218 euro al mese per il rimborso spese per l’esercizio di mandato.

Solo per avere un parametro di riferimento, quando era sindaco di Varese – in questo caso ci basiamo sulle cifre riportate da “Il Giorno” – aveva guadagnato 207.325 euro all’anno: era il 2009, e questi dati sarebbero stati evinti dalla sua dichiarazione dei redditi. In una delle sue ultime dichiarazioni dei redditi – ossia quella del 2019 e relativa all’anno d’imposta 2018 – Fontana aveva dichiarato 229.998 euro, in aumento rispetto alla dichiarazione dei redditi del 2018, quando aveva dichiarato 178.826.

Quanto guadagnano presidente e consiglieri

Se da un lato è lecito porsi la domanda su quanto guadagni un presidente di Regione; dall’altro è difficile, se non impossibile dare una risposta univoca, che valga per tutta l’Italia. La legge stabilisce un tetto massimo: un governatore, in nessun caso, può guadagnare più13.800 euro lordi mensili. Stiamo di una cifra di assoluto rispetto, considerando le responsabilità legali che si assume un presidente di regione. È anche, inutile negarlo, una cifra altissima se confrontata con gli stipendi che percepisce la maggior parte dei contribuenti. I Governatori, è necessario sottolinearlo, non guadagnano gli stessi importi in tutta Italia.

Tra i presidenti più ricchi ci sono – a pari merito – quelli di Basilicata, Abruzzo, Sicilia, Veneto, Calabria e Lazio, che percepiscono un emolumento pari a 13.800 euro al mese. Un ottimo stipendio lo riceve anche il presidente di Regione Liguria, il quale percepisce 13.764 euro. Seguono quelli di Puglia e Campania, che percepiscono qualcosa come 13.700 euro al mese. Nella classica dei governatori più ricchi segue quello della Valle d’Aosta, il quale guadagna 13.600 euro al mese. Quello della Lombardia arriva subito dopo, percependo i suoi 13.245 euro.

Discorso diverso, invece, è quello relativo ai consiglieri regionali. Non ci sono particolari differenze tra una regione e l’altra, dato che a tutti è riconosciuto lo stesso stipendio. Ricordiamo che i Consiglieri regionali hanno un ruolo legislativo, mentre il Governatore ha un ruolo esecutivo. Per i consiglieri ci sono tre voci di retribuzione: