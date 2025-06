Private banking, un nuovo ingresso a Napoli per Banca Investis

Prosegue la fase di reclutamento per Banca Investis che ha annunciato l’ingresso di Sergio Cacciapuoti nel team di Private Banking della filiale di Napoli coordinata da Gennaro De Pascale. L’operazione si inserisce nella strategia del Gruppo di rafforzare la propria presenza sul territorio, in questo caso in Campania, area dinamica e con una storia imprenditoriale consolidata, con l’obiettivo di avviare nuove collaborazioni a favore della comunità locale ed essere sempre di più riferimento sicuro del tessuto economico locale.

‘’L’esperienza maturata in ambito corporate mi consentirà di instaurare un dialogo ancora più profondo e sinergico con gli imprenditori, mettendo a loro disposizione soluzioni finanziarie innovative e il modello distintivo di Banca Investis per accompagnarli nello sviluppo dei loro progetti” ha commentato Sergio Cacciapuoti.

Con oltre trent’anni di esperienza nel settore bancario e finanziario, l’ingresso di Cacciapuoti rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di crescita della private bank milanese, orientato al rafforzamento dell’offerta di wealth nanagement, con particolare focus sul target imprenditori. Il suo profilo, infatti, apporta competenze consolidate nella consulenza a clienti private e corporate, con un track record significativo nel supportare imprese e famiglie imprenditoriali nella gestione evoluta del patrimonio, anche in contesti di mercato complessi.