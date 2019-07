Private banking: tra AlpenBank e Consultinvest nuovi accordi di collaborazione

AlpenBank, storico istituto di private banking del Tirolo con sede legale nella città di Innsbruck in Austria e presente in Italia tramite la succursale di Bolzano e Consultinvest Investimenti SIM hanno siglato una serie di accordi volti all’instaurazione di una partnership strategica nel mondo del private banking garantendo ai propri clienti nuovi servizi e prodotti in combinazione con una multicanalità moderna.

L’intesa segna un’importante sviluppo internazionale nell’attività del Gruppo Consultinvest che, sotto la guida di Maurizio Vitolo ha compiuto un salto dimensionale attraverso la crescita per linee interne e una serie di acquisizioni tra le quali quest’ultima, e ha superato i 2,5 miliardi di Euro di asset in gestione e in consulenza. I promotori Alpenbank sono attivi in Alto Adige ma anche in Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, con una presenza significativa a Roma. L’accordo è operativo dal primo agosto.