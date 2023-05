Private banking, Stefano Vecchi nominato ceo di Banca Investis

Banca Investis ha reso noto che Stefano Vecchi assumerà la carica di amministratore delegato dal 15 maggio 2023. Vecchi, con il supporto dell’azionista Trinity Investments DAC, guiderà la nuova fase, improntata alla ulteriore crescita e allo sviluppo, che il Gruppo si avvia a intraprendere e che si fonda sul nuovo assetto organizzativo varato nel 2022 e basato su tre aree di business, sinergiche e integrate: wealth management, asset management, corporate e investment banking. Vecchi sostituisce Claudio Moro, sino ad oggi amministratore delegato e direttore generale, che ha deciso di lasciare tutte le cariche ricoperte all’interno del Gruppo Banca Investis per perseguire nuovi progetti professionali e continuerà a collaborare con Trinity Investments DAC in qualità di senior advisor. Alla guida del Gruppo dal 2019, Moro ha gestito la fase di rinnovamento e rilancio della banca.

Chi è Stefano Vecchi

Stefano Vecchi proviene dal gruppo UniCredit, dove ricopriva la carica di head of wealth management e private banking Italy ed era membro del supervisory board di UniCredit International Bank (Luxembourg), dopo essere stato ceo di Cordusio sim. E’ entrato ora in Banca Investis dopo il cosiddetto garden leave, in questo caso durato sei mesi, ovvero il periodo nel quale un dipendente che lascia un’azienda viene incaricato di astenersi dal lavoro durante il periodo di preavviso.

In precedenza, Vecchi ha lavorato in Credit Suisse, dove ha anche ricoperto la carica di ceo, e ha lavorato per dieci anni in UBS. È stato vicepresidente del Consiglio di amministrazione e membro del comitato direttivo di Aips. Collabora attivamente con SDA Bocconi e ha insegnato al Master in Corporate Finance (MCF). David Alhadeff, rappresentante di Trinity e vice presidente del Gruppo, ha cosi commentato:

“Voglio ringraziare Claudio per le qualità di leader dimostrate nel processo di rilancio, dove ha avuto un ruolo determinante nell’accompagnare il Gruppo Banca Investis verso una posizione di eccellenza. Siamo molto contenti dell’arrivo di Stefano, che prende il timone del Gruppo per accelerare la crescita e sviluppo nelle aree di business in cui siamo focalizzati. Stefano rappresenta la generazione emergente del private banking italiano, con una solida esperienza in primarie istituzioni internazionali. Questa scelta rinnova l’impegno di lungo termine di Trinity per lo sviluppo della Banca come leader nell’industria del wealth management italiana”.

Chi è Banca Investis

Banca Investis è una banca di diritto italiano, capogruppo del Gruppo Banca Investis. E’ un operatore indipendente e specializzato, il cui modello di servizio è rivolto al segmento High Net Worth Individuals (HNWI) per fornire, attraverso un approccio olistico, servizi di consulenza ad elevato valore aggiunto per la gestione e l’ottimizzazione del patrimonio complessivo (finanziario, reale, immobiliare e corporate) della clientela target. Il Gruppo controlla Investis Fiduciaria, Investis Insurance Broker, Symphonia sgr e Fante Group. Banca Investis è attiva in tre aree di business: asset management, wealth management e corporate & investment banking. Nato nel 2022 dalla trasformazione di Banca Intermobiliare, Banca Investis è un Gruppo attivo nel private banking e nel wealth management. Dopo il delisting da Piazza Affari, datato aprile 2022, Trinity, veicolo che fa capo ad Attestor, detiene il 100% del capitale sociale con diritto di voto di Banca Investis.