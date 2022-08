Private banking, Investire e Banca Finnat lanciano un fondo dedicato all’immobiliare. Che compra un trophy asset a Milano

Inizia con un trophy asset a Milano l’avventura del nuovo fondo immobiliare lanciato da Investire e Banca Finnat. Lo hanno reso noto le due società attive nel segmento private banking.

In particolare InvestiRE SGR, asset & fund management company appartenente al Gruppo Banca Finnat e leader nel risparmio gestito, annuncia oggi il lancio del nuovo Fondo immobiliare dedicato alla clientela private, denominato “Real Estate Club 1”, con una durata pari a 5 anni, le cui quote sono state collocate da Banca Finnat presso una platea di investitori c.d. HNWI (High Net Worth Individual). Il primo investimento riguarda l’acquisto dell’immobile sito in Piazza Missori 2 a Milano di proprietà del Fondo Mediolanum Real Estate. Il trophy asset di oltre 4 mila mq è interamente locato a tenant di primario standing.