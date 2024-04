Private banking, Cassa Lombarda prevede crescita di masse e banker nel 2024

Per il 2024 Cassa Lombarda prevede una crescita delle masse in gestione e del numero di banker della struttura. In particolare la private bank milanese stima un target di crescita per le masse dei clienti pari a circa 450 milioni, attraverso un percorso di crescita interna e di reclutamento di nuovi professionisti della consulenza finanziaria.

“In linea con il piano di sviluppo strategico, Cassa Lombarda prevede un potenziamento della struttura commerciale con attività di recruitment mirate all’ingresso di nuovi banker unitamente alla creazione di un team selezionato di consulenti finanziari per ampliare il presidio anche in aree geografiche ad alto potenziale. Cerchiamo professionisti che dispongano di una forte attitudine al lavoro di squadra e che condividano il nostro modello di elevata personalizzazione, senza conflitto di interesse” ha dichiarato Marco Bergamaschi, responsabile direzione commerciale di Cassa Lombarda.

Cassa Lombarda, i numeri del 2023

Nel 2023 Cassa Lombarda ha registrato un andamento commerciale positivo, confermando il trend di crescita delle masse, grazie alla capacità di rispondere alle diverse esigenze dei clienti con una logica di servizio olistico e ad alta personalizzazione, interpretando attentamente l’evoluzione e le opportunità dei mercati finanziari. I risultati per l’anno appena concluso evidenziano masse complessive per 5,5 miliardi (in aumento dell’8% rispetto al 2022), di cui 2,9 miliardi afferenti al risparmio gestito e alla consulenza evoluta.