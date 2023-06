Private banking, Bper Banca arruola Di Muro. Ecco chi è

Dario Di Muro passa a Bper Banca. Il professionista, che ha lavorato a lungo in Banca Fideuram, è entrato nella divisione private e wealth management di Bper Banca, con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo della rete di consulenti finanziari dell’istituto di credito. Di Muro (nella foto sopra) riporta a Fabrizio Greco, responsabile della divisione private e wealth management di Bper Banca, ha dichiarato:

“L’ingresso di Dario Di Muro all’interno della divisione private e wealth management di Bper Banca rappresenta un ulteriore tassello nel progetto di rafforzamento del Gruppo Bper nel business del private banking e wealth management dichiarato nel piano industriale. Sono sicuro che Dario, grazie alla sua lunga esperienza, darà un forte contributo per raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi di crescita”.

Chi è Dario Di Muro

Dario Di Muro, classe 1966, si è laureato cum laude in Economia e Commercio all’Università La Sapienza di Roma nel 1991. Ha iniziato la sua esperienza professionale in Imi Bank Lussemburgo, dove si è occupato di private banking e asset management fra il 1992 e il 2000. Nel 2005 è entrato nel gruppo Deutsche Bank, dove ha lavorato per quasi vent’anni, ricoprendo diversi ruoli con responsabilità crescenti, fino a diventare prima direttore commerciale di Finanza & Futuro e successivamente amministratore delegato nel 2017. Nell’ottobre 2018 ha assunto l’incarico di direttore generale di IWBank Private Investments, integrata successivamente in Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, di cui è divenuto responsabile reclutamento reti nel gennaio 2023. Sul suo profilo Linkedin, Di Muro afferma che a suo avviso il mondo della finanza debba evolvere lungo tre direttrici: