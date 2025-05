Private Banking, Banca Mediolanum lancia Grandi Patrimoni e alza l’asticella per gli HNWI

Il private banking italiano continua a correre, superando la soglia dei 1.200 miliardi di euro di masse gestite, secondo gli ultimi dati AIPB. In questo contesto in rapida espansione, Banca Mediolanum alza il livello della sfida con il lancio di Grandi Patrimoni: una nuova piattaforma pensata per i clienti con elevate disponibilità, basata su un approccio integrato e consulenziale, e arricchita da strumenti di analisi patrimoniale, soluzioni di investimento alternative, servizi fiduciari e spazi fisici esclusivi. Un salto di qualità che mira a rafforzare la presenza dell’istituto in un segmento sempre più strategico per la crescita e la stabilità dell’intero sistema finanziario.

La crescita del settore

In particolare, secondo quanto emerge dalla nota, il mercato Private in Italia continua a crescere a ritmi sostenuti, come rilevato dai numeri diffusi dall’Associazione Italiana Private Banking. Un segmento che, anno dopo anno, si conferma strategico per il sistema finanziario italiano, sostenuto da una domanda sempre più sofisticata e da clienti con esigenze evolute nella gestione dei propri asset.

La mossa di Banca Mediolanum

In questo scenario Banca Mediolanum, con una quota di mercato forte di ben 42 miliardi di euro di clientela a elevata patrimonialità e una posizione tra i primi dieci operatori in questo segmento di mercato, ha annunciato nel corso della convention nazionale di Torino il lancio di Grandi Patrimoni, un ecosistema di servizi di private banking con il quale punta a rafforzare il proprio ruolo nel panorama italiano del private banking, intercettando i bisogni di una fascia di clientela sempre più centrale nella crescita e nella stabilità del sistema finanziario del Paese.

Grandi Patrimoni si rivolge ai clienti che abbiano aderito al servizio di consulenza evoluta Wealth Care Premium, cuore dell’approccio integrato della Banca. L’obiettivo è chiaro: offrire un’esperienza di gestione patrimoniale personalizzata, in grado di coniugare protezione, valorizzazione e pianificazione a lungo termine, attraverso una sinergia tra il proprio Wealth Advisor, Private e Family Banker di fiducia e i team specialistici di Wealth Management, Investment Banking e Mediolanum Fiduciaria.

I nuovi strumenti per il settore

Accanto ai servizi già esistenti, l’offerta si arricchisce di nuovi strumenti di alto profilo.

Family Office Report: una fotografia integrata e dinamica del patrimonio complessivo, utile per monitorare l’avanzamento degli obiettivi e ricalibrare il piano strategico nel tempo.

Casseforti di Famiglia: una mappatura dettagliata del patrimonio immobiliare delle holding familiari, per una lettura più trasparente e consapevole della propria ricchezza reale.

Family Governance: un supporto alla definizione del piano di obiettivi attraverso l’analisi della documentazione societaria e della struttura di governo familiare.

Report Scenario di Mercato: una nuova pubblicazione periodica per contestualizzare la strategia patrimoniale alla luce del contesto macroeconomico e dei trend globali.

Soluzioni di investimento: accesso a fondi alternativi selezionati tra i migliori gestori globali specializzati in private markets; a una gamma ampliata di gestioni patrimoniali My Style Wealth con nuove linee di titoli ed ETF e alla creazione di Certificate su misura.

Linee di finanziamento a condizioni vantaggiose e operazioni di credito speciali. Introduzione del contratto Wealth Care Premium per il Risparmio Amministrato.

Tutte le nuove soluzioni dedicate ai Grandi Patrimoni saranno identificabili grazie a un logo distintivo creato ad hoc per questo segmento.