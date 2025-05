Private bank, quali sono i migliori istituti in Svizzera

L’industria svizzera del private banking si trova in una fase critica, con sfide senza precedenti da affrontare, tra cui la trasformazione digitale e il cambiamento demografico dei suoi clienti. Ed è in questo scenario che il Swiss Private Banking Identity 2025 fornisce la prima analisi completa sulle private bank elvetiche e in particolar modo su come sfruttano efficacemente la loro identità e l’attivazione del marchio come strumenti strategici per il vantaggio competitivo.

Indice Le prime 10 private bank svizzere

Lo studio, condotto su un totale di 59 banche private, ha analizzato la capacità degli istituti di tradurre la propria identità di marca in un vantaggio competitivo tangibile. L’indagine ha evidenziato come una brand identity forte sia un elemento chiave per il successo nel settore bancario. Un’identità chiara e riconoscibile non solo rafforza la relazione con la clientela, ma favorisce il passaggio generazionale e consente di attrarre i migliori talenti in un mercato sempre più competitivo e complesso.

Lo studio valuta le banche private svizzere in base a quasi 30 parametri su due dimensioni principali:

Identità, che esamina in modo oggettivo l’architettura del marchio di ciascuna banca,

Attivazione, che valuta gli aspetti culturali e la capacità della banca di trasmettere la propria immagine.

Solo il 14% delle banche private svizzere raggiunge lo status di LEADERS allineando con successo l’identità del marchio con un’efficace attivazione sul mercato. Ciò suggerisce che poche banche hanno ancora riconosciuto i vantaggi di un’identità fortemente espressa e fortemente attivata. “La nostra analisi quantitativa stabilisce un chiaro legame tra l’eccellenza del marchio e la performance aziendale”, afferma Jean-François Hirschel, co-autore di SPBIx. “I top performer del nostro indice SPBIx ottengono punteggi di crescita significativamente superiori alla media del settore”.

In particolare il report individua le dieci migliori banche private svizzere. Si tratta di:

Vontobel

Pictet

Banque Heritage

PKB Private Bank

UBS

Piguet Galland

Zürcher Kantonalbank

Graubündner Kantonalbank

Lienhardt & Partner

EFG

Tutte queste banche hanno dimostrato un impegno eccezionale nel costruire e attivare forti identità di marchio, si legge nel report. In un settore alle prese con il consolidamento, l’aumento dei costi e il cambiamento delle aspettative dei clienti, l’identità e la differenziazione del marchio sono sempre più cruciali. “Il primo posto in classifica riflette l’eccellenza nella proiezione e nell’attivazione dell’identità del marchio in base ai nostri 30 criteri oggettivi”, scrivono gli autori del report.

L’edizione inaugurale dello Swiss Private Banking Identity Index rivela notevoli opportunità di differenziazione in un mercato sempre più consolidato, dove UBS controlla ormai il 67% dei patrimoni in gestione in Svizzera. Più della metà delle banche private svizzere è in ritardo quando si tratta di creare attivamente una forte identità e le prime 10 banche private svizzere nello SPBIx mostrano tassi di crescita significativamente più elevati rispetto ai loro colleghi.